Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 05:45'te merkez üssü Malatya Gülümuşağı olan bir deprem meydana geldi.

7 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

ÇANAKKALE (Kızıltepe - Ezine): Saat 07:59 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.7 km

BALIKESİR (Bayırlı - Sındırgı): Saat 07:32 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 9.8 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 07:01 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 8.8 km

VAN (Dağönü): Saat 06:53 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Gökova Körfezi): Saat 06:29 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Akçakısrak - Sındırgı): Saat 06:15 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.6 km

BALIKESİR (Dedeburnu): Saat 06:10 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 18.9 km

DENİZLİ (Gürleyik - Honaz): Saat 05:51 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.0 km

AKDENİZ: Saat 05:49 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 27.8 km

MALATYA (Gülümuşağı): Saat 05:45 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 13.5 km

BALIKESİR (Yazören - Savaştepe): Saat 05:08 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.9 km

EGE DENİZİ (Kuşadası Körfezi): Saat 04:54 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 3.7 km

ERMENİSTAN: Saat 04:23 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Akçakısrak - Sındırgı): Saat 04:07 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 11.3 km

BALIKESİR (Aktarma): Saat 03:17 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.0 km

MARMARA DENİZİ (Güzelköy Açıkları - Tekirdağ): Saat 03:08 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 17.8 km

ERZİNCAN (Kuzören - Tercan): Saat 03:00 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 18.6 km

BALIKESİR (Çekirdekli - Bigadiç): Saat 02:39 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 13.6 km

BALIKESİR (Hamidiye - Bigadiç): Saat 02:38 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.0 km

ANKARA (Beynam - Bala): Saat 02:34 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.7 km

MARMARA DENİZİ (Erdek Açıkları - Balıkesir): Saat 02:33 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 2.2 km

BALIKESİR (Hamidiye - Bigadiç): Saat 02:26 | Şiddet: 3.3 | Derinlik: 9.0 km

BALIKESİR (Hamidiye - Bigadiç): Saat 02:15 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 9.5 km

BALIKESİR (Dedeburnu): Saat 02:11 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 26.9 km

ERZİNCAN (Esenyurt - Üzümlü): Saat 01:58 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.6 km

ERZİNCAN (Yardere - Kemah): Saat 01:50 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 4.1 km

BURSA (Düvenli - Keles): Saat 01:43 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 11.0 km

EGE DENİZİ: Saat 01:30 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 13.9 km

MUĞLA (Bozbel - Dalaman): Saat 00:43 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 12.3 km

BALIKESİR (Yüreğil - Sındırgı): Saat 00:40 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.3 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.