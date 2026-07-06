Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar gece ve sabah saatlerinde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre, günün en dikkat çeken sarsıntılarından biri saat 08.01’de Oniki Adalar (Ege Denizi) açıklarında meydana geldi.



Yerin 127.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. Gece saatlerinde ise Karadeniz açıklarında 2.4, Muş'un Bulanık ilçesinde 2.3 ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Yurdun dört bir yanındaki bu hareketlilik nedeniyle çevre illerde yaşayan vatandaşlar da gelişmeleri yakından izledi.

6 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen sabah ve gece saatlerindeki son depremler listesi şu şekilde:

EGE DENİZİ (Oniki Adalar): Saat 08:01 | Büyüklük: 2.7 | Derinlik: 127.8 km

ELAZIĞ (Kulluk): Saat 07:54 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 20.9 km

ADANA (Eyuplu - Saimbeyli): Saat 07:52 | Büyüklük: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

DÜZCE (Darıyeribakacak - Kaynaşlı): Saat 07:02 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 11.6 km

MARMARA DENİZİ: Saat 07:00 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 4.9 km

KÜTAHYA (Alıncık - Altıntaş): Saat 06:24 | Büyüklük: 2.2 | Derinlik: 3.3 km

BURDUR (Karaatlı - Yeşilova): Saat 05:44 | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 7.5 km

SAKARYA (Kepekli - Akyazı): Saat 05:27 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 14.5 km

BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 05:20 | Büyüklük: 2.2 | Derinlik: 9.5 km

MANİSA (Kobaklar - Gördes): Saat 04:56 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 12.2 km

AKDENİZ: Saat 03:25 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 37.5 km

MUŞ (Sıradere - Bulanık): Saat 01:53 | Büyüklük: 2.3 | Derinlik: 5.0 km

KARADENİZ: Saat 00:30 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.4 km

MUĞLA (Yörükoğlu): Saat 00:13 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 18.6 km

Uzmanlar, Türkiye'nin önemli fay hatları ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen bu küçük ölçekli depremlerin olağan sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.