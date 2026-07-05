Malatya’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları hız kazandı. Dünyaca ünlü kayısının yanı sıra kent genelinde yetiştirilen taze ve kaliteli kirazlar da tezgahlardaki yerini aldı. Malatyalı vatandaşlar, pazar ve manavlardan aldıkları kirazların yanı sıra kendi bahçelerinden topladıkları taze ürünlerle de kış ayları için reçel yapımına başladı. Hem rengi hem de aromasıyla sofraları süsleyen kiraz reçeli, doğru yöntemlerle yapıldığında uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

Malatya mutfağının vazgeçilmez kışlıklarından biri olan kiraz reçelini tam kıvamında tutturmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli aşamalar bulunuyor. İşte evde lezzetli kiraz reçeli yapmanın püf noktaları:

MEYVELERİN ŞEKERLE BEKLETİLMESİ

Kiraz reçeli yapımında en önemli adımlardan biri, meyvelerin önceden şekerle bekletilmesi işlemidir. Ayıklanıp iyice yıkanan ve çekirdekleri çıkarılan kirazlar, pişirme tenceresine alınarak üzerine damak tadına göre toz şeker ilave edilir. Kirazların şekerle birlikte birkaç saat ya da tercihen bir gece boyunca bekletilmesi, meyvenin kendi doğal suyunu salmasını sağlar. Bu yöntem sayesinde reçel yapımında dışarıdan su eklenmesine gerek kalmaz; böylece daha yoğun ve aromatik bir tat elde edilir.

PİŞİRME ESNASINDA KIVAM NASIL YAKALANIR?

Şekerle bekletilen ve suyunu salan kirazlar, orta ateşte pişmeye bırakılır. Pişirme işlemi sırasında reçelin üzerinde oluşan köpüklerin düzenli olarak temizlenmesi, hem berrak bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur hem de reçelin raf ömrünü uzatır. Reçelin kıvam aldığını anlamak için porselen bir tabağa birkaç damla reçel suyu damlatılarak akışkanlığı kontrol edilir. Eğer damla tabakta yayılmadan duruyorsa, reçel istenen kıvama gelmiş demektir.

LİMON SUYU ŞEKERLENMEYİ ÖNLÜYOR

Reçelin kaynama aşamasının sonlarına doğru, ocaktan indirilmeden yaklaşık 5-10 dakika önce içerisine taze sıkılmış limon suyu eklenir. Limon suyu, reçelin uzun süre saklandığında şekerlenmesini önlerken aynı zamanda renginin daha parlak kalmasını sağlar. Limon suyu eklendikten sonra birkaç dakika daha kaynatılan reçel, ocaktan alınarak sıcak bir şekilde muhafaza edilmeye hazır hale getirilir.

UZUN ÖMÜRLÜ SAKLAMA İÇİN KAVANOZLAMA YÖNTEMİ

Hazırlanan kiraz reçelinin uzun süre bozulmadan ve tazeliğini kaybetmeden saklanabilmesi için kavanozlama işlemi büyük önem taşır. Reçel henüz sıcakken, önceden sterilize edilmiş temiz ve kuru cam kavanozlara doldurulur. Kavanozların ağzı yeni ve temiz kapaklarla sıkıca kapatılarak ters çevrilir. Vakumlama adı verilen bu yöntem sayesinde reçeller, serin ve güneş görmeyen bir ortamda uzun aylar boyunca güvenle saklanabilir.