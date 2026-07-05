Fakat sadece form doldurmak yetmiyor; Malatyalı başvuru sahiplerinin bakanlıkça belirlenen eğitim ve danışmanlık programlarına eksiksiz katılması şart koşuluyor. Bu eğitimleri tamamlayanlar, finansal değerlendirme komisyonlarına yönlendiriliyor. Ülke sathında yüz binlerin ilgi gösterdiği projede işleyiş tıkır tıkır ilerliyor ve ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına sırasıyla aktarılıyor.

Ödemelerde İki Farklı Tarife

Verilecek miktarların tespiti, başvuruyu yapan kişilerin yaşlarıyla doğrudan bağlantılı. Malatya'daki on sekiz ile yirmi beş yaşındaki bireyler onay alırlarsa 250 bin TL faizsiz kredi imkânından yararlanıyor. Yirmi altı ile yirmi dokuz yaş diliminde yer alan adaylara ise 200 bin TL ödeme yapılıyor. Her iki yaş grubu da geri ödemelerini faiz yükü olmaksızın gerçekleştiriyor.

Güncel Katılım ve Ödeme İstatistikleri

Verilerin geldiği son nokta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından kamuoyuna bildirildi. Yapılan bilgilendirmeye göre 160 binden fazla genç kredisini cebine koydu. Hak kazanan toplam sayı 230 binden fazla olarak ölçüldü. Eğitimlere katılan 222 binden fazla kişinin olduğu projede, toplam başvuru 285 binden fazla sayısına ulaştı. Bakan Göktaş'ın gençlere yönelik beyanatı şu sözlerden oluştu: "Sevgili gençler; hayır sizleri evlendirmeye yönelik bir uygulama hazırlığımız yok. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyor; attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz ve evlilik öncesi eğitimlerimizle genç çiftlerimizin yanındayız. Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz"