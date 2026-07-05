Her gün binlerce vatandaş, yatırımcı ve akademisyen tarafından yakından takip edilen Resmî Gazete kararları, haftanın son gününde de yeni düzenlemelerle güncellendi. 5 Temmuz 2026 Pazar günü yayımlanan yeni sayıda büyük bir atama kararı ya da acil kanun değişikliği yer almazken, ağırlıklı olarak üniversitelerin kurumsal altyapılarını ilgilendiren mevzuatlar ve ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren finansal ilanlar ön plana çıktı.

Yürütme ve idare bölümü ile ilan kısmından oluşan bugünkü Resmî Gazete fihristinde yer alan tüm kararlar şu şekilde:

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM İKİ KRİTİK YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Eğitim dünyasını ve akademik çalışmaları yakından ilgilendiren iki büyük üniversiteye ait uygulama ve araştırma merkezlerinin yeni yönetmelikleri bugünkü sayıda yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeler şu kurumları kapsıyor:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren yayımlandı. Galatasaray Üniversitesi: Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen Üniversite Sektör İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girerek resmîyet kazandı.

FİNANS DÜNYASININ GÖZÜ BU İLANDA MERKEZ BANKASI GÜNLÜK VERİLERİ

Ekonomi çevreleri, yatırımcılar ve bankacılık sektörünün her gün yakından izlediği hazine verileri de ilan bölümünde yerini aldı.

T.C. Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri kamuoyuna ilan edildi.

İLÂN BÖLÜMÜNDEKİ DİĞER DETAYLAR NELER?

Gazetenin son bölümünü oluşturan ilan kısmında ise rutin yargı ve kamu ihale süreçlerine yer verildi. Bugünkü İlân Bölümü şu üç ana başlıktan oluştu:

Yargı İlânları: Mahkemelerin yasal süreçlere dair ilanları. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurumlarının yürüttüğü mal ve hizmet alım ihalelerine ait resmî duyurular. Çeşitli İlânlar