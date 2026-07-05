Doğu Afrika'da yürüttüğü askeri ve ekonomik faaliyetlerle nüfuzunu genişleten Türk hükümetinin kıtadaki yatırımları Avrupa basınının merceğine girdi. Somali ile yakın bir mesai yürüten Ankara'nın savunma ve uzay vizyonunu sınır ötesine taşıdığı yazıldı.

İLK ETAP 2027 YAZINDA BİTECEK

Le Monde gazetesinin yayımladığı rapora göre yeni tesis başkent Mogadişu'nun yaklaşık yetmiş kilometre kuzeyindeki Vahşeyh bölgesinde yükseliyor. Dev proje uydu fırlatma rampalarının yanı sıra balistik füze testlerini barındıracak özel bir sahayı içeriyor.

Gazete inşaat çalışmalarının ilk etabının 2027 yılının yaz aylarında tamamlanacağını duyurdu.

MOGADİŞU'DAKİ SİYASİ NÜFUZ GENİŞLİYOR

Stratejik üssün faaliyete geçmesi Türk savunma sanayisine yeni bir manevra alanı açacak. Ankara bu hamleyle uzay çalışmalarında eşik atlayarak dünyada kendi bağımsız fırlatma üssünü yöneten on üçüncü devlet unvanını kazanacak.

Fransa merkezli yayın organı iki ülke arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin ulaştığı boyutu geniş bir çerçevede ele aldı.

Haberde Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü çok yönlü diplomasi sayesinde Mogadişu yönetimi üzerindeki etkinliğini büyük ölçüde artırdığı saptamasına yer verildi.