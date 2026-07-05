Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin annesi Nefise Bentli, Malatya Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Vali Seddar Yavuz başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, siyasi parti temsilcisi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri katılarak Bentli ailesine taziyelerini iletti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin vefat eden annesi Nefise Bentli için cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Nefise Bentli, kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz başta olmak üzere kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, acılı günde Prof. Dr. Recep Bentli’yi yalnız bırakmayarak kendisine ve ailesine taziyelerini iletti.

Törende edilen duaların ardından merhume Nefise Bentli son yolculuğuna uğurlanırken, taziyeleri kabul eden Prof. Dr. Recep Bentli ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.