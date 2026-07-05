Malatya’nın doğu sınırında, Karakaya Baraj Gölü’nün serin sularına bakan, sessiz ama bir o kadar da derin bir geçmişe sahip bir ilçe var: Doğanyol. Bugün sadece 4 bin civarı bir nüfusa ev sahipliği yapsa da bu küçük ilçe, aslında yüzyıllara meydan okuyan devasa bir tarihin ve kültürün izlerini taşıyor. Peki, Malatya’nın bu şirin ilçesinin geçmişte aslında hangi illere bağlı olduğunu ve asıl adını biliyor musunuz? Malatya yerel tarihine meraklı olanların kaçırmaması gereken bu hikaye ezber bozuyor.

KÖYDEN İLÇEYE UZANAN 500 YILLIK SERÜVEN

Bugün Malatya Doğanyol dediğimiz yerin hikayesi, bundan 5 asır öncesine, Osmanlı zamanına dayanıyor. İlk kurulduğunda küçük bir köy olan yerleşim yerinin eski adı aslında Keferdiz. Hatta bazı eski kitaplarda Kefersut veya Kefersük diye de geçiyor. İsmi zamanla değişmiş, modern bir Malatya ilçesi olmuş olabilir ama ruhu hala o eski, sıcak ve tarih kokan günlerdeki gibi taptaze duruyor.

TAM 4 İL DEĞİŞTİRDİ: ADIYAMAN, ELAZIĞ, DİYARBAKIR VE MALATYA SARMALINDA!

Doğanyol’un en ilginç özelliği, tarih boyunca adeta bir seyyah gibi şehir şehir gezmiş olması! Osmanlı zamanında ilk olarak Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin bir parçasıydı. Sonra yönünü değiştirip Elazığ’a bağlandı. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ise nihayet Malatya’mızın bir parçası oldu. Haritaya baktığınızda adeta bir kavşak noktası gibi; bir yanında Diyarbakır, bir yanında Elazığ, diğer yanında Adıyaman var! Kültürlerin tam ortasında kalan bu şirin yer, 1990 yılında resmen ilçe oldu. Hatta 1992'de sınırları bir kez daha değişti; Yamaç, Örencik ve Köklükaya köyleri Doğanyol'dan ayrılıp Pütürge’ye bağlandı.

EN BÜYÜK TARİHİ ESERİ: EŞSÜZ DOĞASI VE KARAKAYA’NIN ESİNTİSİ!

Her ne kadar günümüze kadar ulaşan büyük, görkemli antik yapılar barındırmasa da Doğanyol’un en büyük tarihi eseri, bizzat doğanın kendisi! 233 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ilçenin etrafını saran dağlar ve hemen yanı başından süzülen baraj gölü manzarası, Malatya doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Tarımın ve yeşilin her tonunun hakim olduğu ilçede çalışma hayatı toprağa dayanıyor; burası aynı zamanda okuma-yazma oranının her yıl hızla yükseldiği bir aydınlanma merkezi.

16 MAHALLE, 26 MEZRA: SAKLI KALMIŞ GÜZELLİKLER

Merkezdeki Çolak ve İshak mahallelerinin yanı sıra Akkent’ten Gökçe’ye, Yalınca’dan Yeşilköy’e kadar toplam 16 mahallesi ve 26 mezrası bulunan Doğanyol, özellikle bahar ve yaz aylarında Malatya’nın karmaşasından kaçıp kafa dinlemek isteyenlerin yeni rotası olmaya aday. Malatya’ya 90 kilometre mesafede yer alan bu köklü ilçeyi henüz keşfedilmeyen Malatya yerleri arasında ilk sıraya yazabilirsiniz. Eğer hala gitmediyseniz, bir hafta sonu rotanızı mutlaka Doğanyol’a çevirin ve 500 yıllık bu tarihe yerinde tanıklık edin!