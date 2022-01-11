Malatya Son Dakika Haberleri - Bu Sabah Malatya

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Bu yazının muhatapları CHP, İYİ Parti, Deva ve Gelecek partilerin Malatya il başkanları.
Sezonun en zor dönemecine girdiğimiz bu dönemde Yeni Malatyaspor’da somut bir açıklama hala gelmedi.
Şunu herkes çok iyi bilsin ki bu devleti bu milleti hiçbir güç sallayamaz, titretemez, çökertemez, bölemez, parçalayamaz.
Hakemin kestiği parmak acımaz.
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