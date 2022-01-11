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Malatya Son Dakika Haberleri - Bu Sabah Malatya

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  • 644 projeden 261 adedi tamamlandı
  • Çıkış maçında Adem’in oynama ihtimali zayıf
  • Zelyurt’ tan MGTC’ye ziyaret
  • “Yapılan haksızlıklara bütün Türkiye şahit!”
  • ADIYAMAN’A HİZMET MALATYA’YA HEZİMET!
  • Malatyalı Polis, Silah Kazasında Hayatını Kaybetti!
  • ALTUN’UN “10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” MESAJI:
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Aynı Anda Teknik Direktörsüz Kaldı
  • Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalıyor!

COVİD-19 VERİLERİ 11.01.2022

BUGÜNKÜ TEST SAYISI

403.104

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI

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BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN

38.242

1. DOZ ORTALAMASI

%92.04

2. DOZ ORTALAMASI

%83.67

1. DOZ UYGULANAN

57.130.601

2. DOZ UYGULANAN

51.937.001

3. DOZ UYGULANAN

21.952.740

UYGULANAN AŞI

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Çıkış maçında Adem’in oynama ihtimali zayıf Gündem SON DAKİKA

Çıkış maçında Adem’in oynama ihtimali zayıf

17:14
Malatyalı Polis, Silah Kazasında Hayatını Kaybetti! Asayiş SON DAKİKA

Malatyalı Polis, Silah Kazasında Hayatını Kaybetti!

19:00
Taksi durağında silahlı kavga! Asayiş SON DAKİKA

Taksi durağında silahlı kavga!

13:55
“İyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı” Gündem SON DAKİKA

“İyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı”

12:39

YAZARLARIMIZIN KALEMİNDEN

TÜM YAZARLAR
timurince
Timur İnce
SÖYLEMESİ AYIP NE ZAMAN ŞU MUHALEFETİNİZİ YAPACAKSINIZ?

Bu yazının muhatapları CHP, İYİ Parti, Deva ve Gelecek partilerin Malatya il başkanları.

azizyigit
Aziz YİĞİT
İNGİLİZ HAFTALARI!

Sezonun en zor dönemecine girdiğimiz bu dönemde Yeni Malatyaspor’da somut bir açıklama hala gelmedi.

aliaydogan
Ali AYDOĞAN
FÜTURSUZ ÇIKIŞLAR

Şunu herkes çok iyi bilsin ki bu devleti bu milleti hiçbir güç sallayamaz, titretemez, çökertemez, bölemez, parçalayamaz.

volkanarikan
Volkan ARIKAN
GÖZTEPE MAÇINDA HAVLUYU ATARIZ…

Hakemin kestiği parmak acımaz.

b

EKONOMİ HABERLERİ

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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

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Çıkış maçında Adem’in oynama ihtimali zayıf

Çıkış maçında Adem’in oynama ihtimali zayıf

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    20 +6 33
  • 5 Fenerbahçe
    20 +7 32
  • 6 Hatayspor
    20 +2 32
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Malatya medyasını buluşturan gece

Malatya medyasını buluşturan gece
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644 projeden 261 adedi tamamlandı

644 projeden 261 adedi tamamlandı

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