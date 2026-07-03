Malatya’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuru otların bulunduğu alanlarda yangın hareketliliği artmaya devam ediyor. Son olarak Yeşilyurt ilçesinde bulunan Tecde Mahallesi fidanlık arkası mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını meydana geldi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan ilk bilgilere ve görüntülere göre; kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede bulunan yerleşim yerlerine ve apartmanlara yakın bir noktada yükselen yoğun dumanlar, mahalle sakinlerinde büyük panik yarattı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Çevredeki vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, alevlerin binalara ve yakındaki ağaçlık alanlara sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.