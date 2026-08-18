Malatya Eczacı Odası verilerine göre, kent merkezinde ve Eski Malatya (Battalgazi) bölgesinde bugün nöbetçi olan eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler:

Gürsoy Eczanesi: B. Hüseyin Bey Mah. Kışla Cad. LCW binası bitişiği No:27/B Battalgazi | Tel: 0532 359 38 69

Kübra Bakan Eczanesi: Akpınar Mah. Buhara Cad. Çevre Yolu üzeri Matim karşısı Osmanlı Plaza altı No:123/A | Tel: 0422 322 76 48 – 0535 309 55 55

Burcu Kiğılı Eczanesi: İnönü Caddesi Karaözler Pastanesi yanı, Yaylagül Büfe bitişiği | Tel: 0422 325 83 25

Oktay Eczanesi: Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. No:49/B Battalgazi | Tel: 0506 021 56 44

Özalper Eczanesi: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı | Tel: 0422 211 02 02

Bereket Eczanesi: İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Cad. No:35/3A (İstasyon Camii yanı, Tek Tut Kebap bitişiği) | Tel: 0543 593 18 25

Gündüzbey Eczanesi: Gündüzbey Mah. İsmetpaşa (Turgut Özal) Cad. No:39/2 (Gündüzbey Sosyal Tesisleri karşısı) | Tel: 0553 854 42 44

Canbay Eczanesi: Tecde Mah. İsmetpaşa Cad. (Tecde ASM karşısı, Ciğerci Ayhan yanı, Mavişehir Modern Yapı Evleri altı) | Tel: 0505 068 50 44

Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler:

Atalan Eczanesi: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı) Battalgazi | Tel: 0534 337 04 44

Aksu Eczanesi: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/B (Battalgazi Semt Polikliniği karşısı) Battalgazi | Tel: 0506 443 34 44

Açıklanan tüm eczaneler yarın sabah saatlerine kadar 24 saat boyunca nöbetçi olarak hizmet sunmaya devam edecek.