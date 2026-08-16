Toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan ses kısıklığı, çoğu zaman basit bir soğuk algınlığı veya viral enfeksiyon olarak görülüp geçiştiriliyor. Ancak Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aslan, geçmeyen ses kısıklığının arkasında yatan hayati risklere dikkat çekerek erken tanının önemini vurguladı.

Soğuk İçecekle Avunmayın: Kritik Eşik 3 Hafta!

Ses kısıklığında vakaların büyük çoğunluğunun virüslere (larenjit) bağlı geliştiğini ve ortalama bir haftada bol sıvı tüketimiyle iyileştiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Aslan, sürenin uzaması durumunda tehlike çanlarının çaldığını belirtti. Şikâyeti soğuk içeceklere bağlayıp beklemenin tanıda gecikmeye yol açtığını vurgulayan Aslan, şu uyarıda bulundu:

“Her ses kısıklığı elbette kanser değildir; ancak 3 haftadan uzun süren, düzelmeyen ve giderek kötüleşen ses kısıklıklarında mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalıdır. Özellikle ileri yaşta olanlar, sigara içenler ve zararlı gazlara maruz kalanlar için bu süre hayati bir kriterdir.”

Kanserden Ses Teli Felcine: Altından Ne Çıkabilir?

Doç. Dr. Aslan, uzun süren ses kısıklığının arkasında yatabilecek daha ciddi ve seyrek görülen nedenleri sıraladı:

Tümör ve Gırtlak Kanseri Risk: Sigara ve tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak gelişen hücre hasarı, gırtlak bölgesinde tümör oluşturabiliyor. Erken evrede ses tellerinde başlayan tümörün ilk belirtisi ise sesteki bozulma oluyor.

Cerrahi Sonrası Gelişen Felç: Başta tiroit (guatr) ameliyatları olmak üzere kalp, akciğer ve göğüs kafesi operasyonlarından sonra ses teli felci gelişebiliyor. Tek taraflı tutulumda ses kısıklığı, iki taraflı tutulumda ise ciddi nefes problemleri ortaya çıkıyor.

Mesleki Deformasyon ve Yanlış Kullanım: Öğretmen, imam ve sürekli yüksek tonda konuşmak zorunda kalan meslek grupları ile bağıran çocuklarda ses teli hasarı ve nodüller sık görülüyor.

Bir Ömür Sesi Korumanın İki Altın Kurallı

Gırtlak kanserinin en büyük tetikleyicisinin tütün ürünleri (elektronik sigara dahil) olduğunun altını çizen Aslan, yaşam boyu ses sağlığını korumak için iki temel kuralı hatırlattı:

"Birincisi sigara ve dumanından kesinlikle uzak durmak, ikincisi ise sesi yüksek perdeden ve bağırarak değil, normal tonunda doğru kullanmaktır."