Sosyal medyada dondurmaların sıcak su altında test edildiği videoların yayılması, gıda güvenliği ve ürün kalitesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, sıcak suyla temas eden dondurmanın yavaş erimesinin ya da lifli yapı bırakmasının katkı maddelerine işaret edebileceğini fakat erime hızının tek başına bir kalite göstergesi olmadığını aktarıyor. Ambalajların üzerindeki içerik listelerinin titizlikle incelenmesini öneren gıda mühendisleri, en güvenilir kontrol yönteminin etiket okumak olduğunu vurguluyor.

Piyasadaki tüm ürünlerin aynı standartta üretilmediğini hatırlatan yetkililer, geleneksel tariflerde süt yağı kullanılırken bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için kanola yağı ile palm yağı gibi bitkisel kaynakları tercih ettiğini belirtiyor.

AÇIK DONDURMALARDA FİYAT VE KALİTE DENGESİ

Satış noktalarında sunulan dökme ürünlerde ayrıntılı içerik etiketlerinin yer almaması, satın alınan gıdanın içeriğini doğrudan denetlemeyi güçleştiriyor. Bu durumda fiyat faktörünün de bir değerlendirme kriteri olarak ele alınması gerekiyor. Süt ve salep gibi temel hammaddelerin belirli bir maliyet yükü oluşturduğunu dile getiren üreticiler, piyasa değerinin çok altındaki ucuz seçeneklere karşı tüketicileri temkinli olmaya çağırıyor. Yüksek fiyatların her zaman üstün bir kaliteyi garanti etmediği gibi, ucuz ürünlerin de doğrudan kalitesiz ilan edilemeyeceğini bilmek tüketicilere büyük fayda sağlıyor.

Dondurma etiketlerindeki yağ türlerini titizlikle okumak, tüketicilerin doğru ürünü seçmesinde en pratik adımı oluşturuyor. Reklam panolarında yer alan cazip ifadelerin tek başına yeterli güvence sunmadığını dile getiren denetçiler, asıl kararın içerik listesindeki veriler ışığında verilmesini öneriyor. Gece gündüz demeden her mevsim tüketilen bu tatlıların üretiminde bitkisel yağların kullanılıp kullanılmadığı, ancak bu şekilde kesin olarak anlaşılıyor.

Sosyal medyadaki erime testlerine körü körüne inanarak hızlı eriyen her ürünü doğal, geç eriyen her ürünü ise kalitesiz saymanın yanlış bir yaklaşım olduğunu hatırlatan gıda uzmanları, erime hızının birçok farklı parametreye bağlı olduğunu paylaşıyor. Bilinçli tüketim alışkanlıklarını geliştirmek isteyen her bireyin, sıcaklık ve üretim gibi temel faktörleri de göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.