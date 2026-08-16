Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde 95 ayrı noktada şantiye kurarak çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Boztepe Caddesi de yenileniyor. Sanayi bölgesi ile Temelli Caddesi’ni birbirine bağlayan Boztepe Caddesi, aynı zamanda Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey Kuşak Yolu üzerinden şehir merkezine ulaşımı sağlayan önemli bağlantı güzergâhlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey Kuşak Yolu’nu Bağlıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Boztepe Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yolun kent ulaşımı açısından önemine dikkati çekti. Boztepe Caddesi’nin sanayi bölgesi ile Temelli Caddesi’ni birbirine bağlayan yaklaşık bir kilometrelik önemli bir ulaşım aksı olduğunu belirten Başkan Er, yolun aynı zamanda Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey Kuşak Yolu üzerinden şehir merkezine ulaşımı sağlayan bağlantılarla bütünleştiğini ifade etti.

“Altyapı Bitmeden Asfalt Yapmanın Anlamı Yok”

Kent genelindeki yol çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Er, vatandaşların bazı bölgelerde yol çalışmalarının neden geciktiğini merak ettiğini belirterek, çalışmaların altyapı süreçleriyle koordineli yürütüldüğünü söyledi. Başkan Er,

“Altyapıları bittikçe, rezerv alanlarındaki çalışmalar tamamlandıkça yol çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Çünkü şehrin altyapısını ciddi anlamda değiştiriyoruz. Altyapıyı değiştirmeden asfalt yapmanın hiçbir önemi yok. İki gün sonra aynı yolun yeniden kazılması gerekir. Biz buna özellikle dikkat ediyoruz"

diye konuştu.

“Şehrin Her Noktasındayız”

Malatya genelinde 95 noktada şantiye kurulduğunu vurgulayan Başkan Sami Er, yol ve ulaşım çalışmalarının kentin dört bir yanında devam ettiğini belirtti.

Boztepe Caddesi’nin Arap Osman Kavşağı’na paralel önemli bir güzergâh olduğunu ifade eden Başkan Er, “

Burası sanayi ile Temelli Caddesi’ni birbirine bağlayan önemli bir aks. Aynı zamanda Kuzey Çevre Yolu ve Güney Kuşak Yolu ile bağlantıları sağlayan taşıyıcı bir güzergâh. D300 Karayolu’na da bağlantı sağlanmış olacak. Dolayısıyla burası Malatya ulaşımı açısından çok önemli bir yol”

ifadelerini kullandı.