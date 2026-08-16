Malatya’nın tanınan isimlerinden Eşref Doğan Dede, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kritik makama getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Eşref Doğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunda Malatya’yı ve bölgeyi temsil edecek.

Malatya’dan Amerika’ya, Robert Kolej’den Toplumsal Hizmete

1 Şubat 1945 tarihinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde dünyaya gelen Eşref Doğan Dede, eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkat çeken bir biyografiye sahip.

İlkokulu Malatya Gazi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise köklü eğitim kurumu Malatya Lisesi’nde tamamladı.

1961 yılında kazandığı AFS bursuyla lise son sınıfı Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. ABD’de bulunduğu sırada katıldığı sınavla İstanbul Robert Koleji Yüksek Okulu Mühendislik Mektebi’ni kazandı.

1962’de başladığı Robert Koleji’nden (bugünkü Boğaziçi Üniversitesi) 1967 yılında İnşaat Mühendisi, 1969 yılında ise yüksek lisans derecesiyle İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Yıllardır Malatya İçin Çalışıyor: Organik Tarım ve Toplumsal Birlik

Uzun yıllar Türkiye’nin dört bir yanındaki dev şantiyelerde mühendislik ve yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Doğan, birikimini ve enerjisini tamamen memleketi Malatya’ya adadı.

30 Yıla Yakın Başkanlık

1996 yılından bu yana CEM Vakfı Malatya Şubesi Başkanlığı görevini kesintisiz ve başarıyla yürütüyor.

Sivil toplum çalışmalarının yanı sıra Malatya’nın simgesi olan kayısı üretimine de el atan Eşref Doğan, sertifikalı ve projeli organik kayısı tarımı ile de kente katkı sağlamaya devam ediyor.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Doğan; ulusal ve uluslararası birçok sempozyumda tebliğler sunmuş, makaleleri saygın akademik dergilerde yayımlanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ankara’da Malatya’nın Sesi Olacak

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 292/A maddesi gereğince oluşturulan Danışma Kurulu’nda yer alan 11 isimden biri de Malatyalı Eşref Doğan oldu.

İşte Tam Liste

Resmi Gazete’de yayımlanan 15/8/2026 tarihli ve 2026/235 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yer alan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeleri tam listesi şu şekilde:

Metin Tarhan

Selahattin Özgündüz

Serdar Gazi Karababa

Timur Can Ulusoy

Davut Eskiocak

Eşref Doğan

Hacı Dursun Gümüşoğlu

Yahya Kalender

Alemdar Mustafa Yalçın

Hüseyin Uğurlu

Muharrem Ercan