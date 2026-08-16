Malatya’da haftasonu ve mesai saatleri dışında acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için 16 Ağustos 2026 pazar nöbetçi eczaneler listesi yayınlandı. Malatya Eczacı Odası verilerine göre Merkez ve Eski Malatya (Battalgazi) bölgesinde 24 saat kesintisiz hizmet verecek nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

· Nurettin Tay Eczanesi

o Adres: Gazi İlkokulu Karşısı Atatürk Evi Altı Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16

o Telefon: 0422 322 05 62

o Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

· Park Eczanesi

o Adres: İnönü Cad. Doğa Cadde Karşısı, Gözde Hastanesi Yanı

o Telefon: 0422 323 33 11

o Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

· Doğan Eczanesi

o Adres: Özalper Mah. Özalper Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Rabia Parkı Aşağısı

o Telefon: 0545 173 33 83

o Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

· Hacettepe Eczanesi

o Adres: Samanlı Mh. Hasanbey Cd. Gazi Lisesi Karşısı No: 289/A Çilesiz

o Telefon: 0422 211 41 18

o Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

· Betül Eczanesi

o Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı

o Telefon: 0534 342 84 44

o Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık