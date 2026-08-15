AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni dönem hedeflerini ortaya koyan vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ön sözünü kaleme aldığı 71 sayfalık belgede ekonomi, teknoloji, hukuk, aile, gençlik, kadın, savunma ve çevre politikalarına ilişkin hedefler sıralandı. “İkinci çeyrek asır” vurgusunun öne çıktığı belgede, Türkiye’nin küresel sistemde daha etkin bir konuma ulaşması ve teknolojik kapasitesini artırması hedeflendi.

Erdoğan’dan 25’inci yıl mesajı

AK Parti’nin 25’inci yıl vizyon belgesinin ön sözünde değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, partinin gücünü millet iradesinden aldığını belirtti. Erdoğan, yeni vizyonun geçmiş 25 yıllık dönemin ardından Türkiye’ye ve tarihe karşı yeni bir taahhüt niteliği taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, dünyada önemli bir değişim sürecinin yaşandığına dikkat çekerek Türkiye’nin bu süreçte kendi kapasitesini daha etkin kullanması gerektiğini savundu. Erdoğan, “Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir” ifadelerini kullandı.

Belgede Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha güçlü, üretken ve küresel ölçekte etkili bir ülke olması hedefi öne çıkarıldı.

Vizyon belgesinde 10 ana başlık yer aldı

AK Parti’nin 25’inci yıl vizyon belgesi, farklı politika alanlarını kapsayan 10 ana başlık üzerinden hazırlandı. Belgede ekonomi ve teknolojiden hukuka, aile politikalarından gençliğe kadar geniş bir çerçeve oluşturuldu.

Vizyon belgesinde yer alan başlıklar şöyle:

Küresel Sistemde Öncü Türkiye

Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye

Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik

Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa

Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet

Güçlü Aile, Müreffeh Toplum

Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün

Geleceğin Mimarı Gençlik

Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye

İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye

Teknoloji, ekonomi ve dijital egemenlik öne çıktı

Belgede Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim kapasitesinin artırılması hedefi dikkat çekti. Yüksek katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik başlıkları yeni dönemin temel hedefleri arasında gösterildi.

Ekonomik büyümenin teknoloji ve üretim kapasitesiyle desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, Türkiye’nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşınması hedeflendi.

Hukuk ve yargı alanında ise daha öngörülebilir bir sistem, güven veren yargı ve yeni anayasa başlıkları vizyon belgesinde ayrı başlıklar halinde ele alındı.

Gençlik, kadın ve aile politikalarına ayrı başlık

AK Parti’nin yeni vizyonunda toplumsal politikalara da geniş yer ayrıldı. “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün” ve “Geleceğin Mimarı Gençlik” başlıklarıyla aile, kadın ve gençlere yönelik politikalar ayrı bölümlerde değerlendirildi.

Yeşil dönüşüm de belgede yer alan başlıklardan biri oldu. Türkiye’nin çevresel dönüşüm sürecine uyum sağlaması ve ekonomik gelişimini sürdürülebilir politikalarla desteklemesi hedeflendi.

71 sayfalık belgede ikinci çeyrek asır vurgusu

Toplam 71 sayfadan oluşan vizyon belgesinde, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflere de yer verildi. Belgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı dönemlerde katıldığı tören, miting, toplantı ve buluşmalardan fotoğraflar da kullanıldı.

AK Parti Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan takdim yazısında ise 25’inci yıl vizyonunun yalnızca partiye yönelik bir metin olmadığı, Türkiye’nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir yaklaşım sunduğu ifade edildi.