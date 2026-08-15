Doğu’nun "sarı altını" olarak anılan kayısı ile uluslararası borsa ikonu olan altının birbiri üzerindeki etkileri, Malatya piyasasında tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda mikrofon uzattığımız kuyumcu esnafı, yerel üreticiler ve vatandaşlar; iki piyasa arasındaki temel farkları, kayısının bölge ticaretindeki yerini ve üreticinin sahada yaşadığı son gelişmeleri değerlendirdi.

"Altın Küresel, Kayısı Yerel Piyasayı Belirler"

Kuyumcu esnafı, kayısı fiyatlarındaki değişimlerin altın borsasına doğrudan bir etkisinin olamayacağını, altının dünya piyasalarına bağlı hareket ettiğini vurguluyor. Kuyumcu Mahmuthan Kasap, kayısının etki alanının yerel ölçekte kaldığını belirtti.

Kasap

"Kayısı fiyatı altın fiyatını etkilemez. Nedenini soracak olursanız, altın global bir yatırım aracıdır, dünyayı ilgilendirir. Küresel etkenlerle altın fiyatı belli olur. Ama kayısı sadece Malatya ve Malatya etrafındaki fiyatlandırmayı belirler. Altına etkisi olmaz kayısı fiyatının"

diye açıklamada bulundu.

“Altın Piyasası Dünyaya Bağlı, Kayısıyla Alakası Yoktur”

Kuyumcu Nüvit Çalışkan ise altının dünya piyasalarına bağlı olduğuna dikkat çekerek kayısının kent esnafı için önemine değindi.

Çalışkan

“Kayısı fiyatları altın fiyatlarını etkilemez. Kayısı ne kadar para çok ederse Malatya esnafına o kadar faydası olur. Altın piyasası dünyaya bağlı, kayısıyla alakası yoktur. Şimdi Malatya'da ne kadar kayısı olursa bizim lehimize, çok para kazanırsa da lehimize. Ama bu sene kayısılar düşük, üretici zarar ediyor"

diye konuştu.

“Kayısının Global Bir Etkisi Yok"

Bu konu için görüşünü aldığımız vatandaş Sümeyye Şahin, altının küresel piyasa koşullarına bağlı hareket ettiğini belirterek kayısının borsa üzerinde doğrudan bir etkisi olamayacağını vurguladı. Şahin, iki piyasa arasındaki farka dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben kayısı fiyatlarının altın fiyatlarına etki edemeyeceğini düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim; kayısı fiyatlarının böyle dünyadaki gibi global bir etkiye sahip olduğunu düşünmediğimden dolayı o bakımdan şey değil. Kayısı fiyatları bence etkilemez diye düşünüyorum."

"Kayısı Ayak Altı Oldu, Herkesin Eli Ayağı Bağlı"

Üretici Bekir Özdemir de kayısının altın piyasasını etkilemeyeceğini belirterek ürünün hak ettiği değeri bulamamasından ve artan maliyetlerden dert yandı. Mevcut fiyatların üreticiyi mağdur ettiğini dile getirdi.

Özdemir,

"Kayısı fiyatları valla şeye hiç etkilemez. Çünkü kayısı kendisi yerle bir olmuş. 500 liradan kuru kayısı açıkladılar; bırak 300 lirayı, 200-250 bandında gidiyor. Sarı kayısı yine öyle, 300 liradan şu anda yani 200 liranın da altına düşmüş. Satılmıyor, gitmiyor. Yani ki Malatya'nın umudu hep sürekli kayısıdandır. Kayısı da böyle ayak altı olunca herkesin eli ayağı bağlı. Şimdi adam diyelim ki işçi çalıştırmış, işçi gidiyor, işçi parasını verecek ödeyemeyecek durumda. Onun için zor durumda kalıp satıyor. Diyelim ki 300 lira yerine 200 liraya da satabiliyor. Ama yarın diyelim ki bu işçi parasını ödediği zaman eğer ki bunu stok yapıp yani satmazsa ben inanırım ki bunlar diyelim ki bir miktar yukarı çıkar. Ama şu şekliyle de esnafın eline tam düşmüş. Esnaf da çiftçilerin boğazını var olduğu müddetçe sıkıyor yani"

dedi.