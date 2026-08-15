Kaza, saat 08.20 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi yakınlarındaki Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu istikametinde seyir halinde olan 44 AFB 602 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç, takla atarak durabildi.



Ekipler Hızla Sevk Edildi

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, takla atan araç içerisinde yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafikte aksama yaşanmaması adına inceleme başlattı. Takla atan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale dönerken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.