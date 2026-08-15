Veri Kaynağı’nın derlediği ve TÜİK tarafından paylaşılan 2023 Beşeri Sermaye Endeksi verileri, Türkiye’de çocukların potansiyelini en üst düzeyde kullanabileceği illeri gözler önüne serdi. 0 ile 1 arasında değerlendirilen ve 1'e yaklaştıkça çocukların üretken yetişkinler olma ihtimalinin arttığını gösteren endekste, zirvedeki iller kadar bölge illerinin ve Malatya'nın performansı da büyük merak konusu oldu.

Türkiye Zirvesinde Çanakkale, Antalya ve Erzincan Var!

Araştırmaya göre Türkiye'de çocuk yetiştirmek için en yüksek skora sahip illerin başında 0,781 puanla Çanakkale yer aldı. Çanakkale'yi 0,761 puanla Antalya ve 0,756 puanla Erzincan takip etti. İlk 5'i tamamlayan diğer iller ise Eskişehir (0,755) ve Rize (0,749) oldu.

Listenin en son sıralarında ise Muş (0,622), Gümüşhane (0,620), Şanlıurfa (0,618), Ağrı (0,615) ve Şırnak (0,599) yer aldı.

Malatya Çocuk Yetiştirmede Kaç Puan Aldı? İşte Rakam Rakam Malatya Karne Detayı!

Bölgenin en önemli merkezlerinden biri olan Malatya, genel Beşeri Sermaye Endeksi'nde 0,69 puan elde etti. Şehrin genel skorunu oluşturan alt bileşenlerde ise özellikle sağlık ve hayatta kalma oranlarındaki yüksek başarı dikkat çekti.

İşte Malatya'nın TÜİK raporundaki detaylı istatistikleri:

Beşeri Sermaye Endeksi Genel Skoru: 0,69

Hayatta Kalma Bileşeni: 0,98

Sağlık Bileşeni: 0,97

Eğitim Bileşeni: 0,72

Hayatta Kalma ve Sağlıkta Zirveye Yakın, Eğitimde Yükseliş Şart!

Veriler detaylıca incelendiğinde, Malatya'nın Hayatta Kalma (0,98) ve Sağlık (0,97) bileşenlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek çocukların sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyümesi açısından güçlü bir altyapı sunduğu görüldü.

Ancak Eğitim Bileşeni'nde alınan 0,72 puan, kentin çocukların gelecekteki nitelikli eğitimi ve yetkinlik kazanımı noktasında katetmesi gereken bir mesafe olduğunu ortaya koydu.