Son dönemde sosyal platformlarda hızla yayılan yeni bir alışkanlık görenleri şaşırtıyor. Birçok kişi anahtarlıklarını veya kredi kartlarını alüminyum folyoya kaplayarak dışarı çıkmaya başladı. Tuhaf ve geçici bir çılgınlık sanılan bu yöntemin, aslında dijital hırsızların yöntemlerine karşı son derece mantıklı bir savunma mekanizması olduğu anlaşıldı.

Gelişen teknoloji günlük yaşamı kolaylaştırırken, özellikle anahtarsız çalıştırma sistemine sahip otomobilleri ve temassız banka kartlarını hedef alan dolandırıcılar için yeni güvenlik açıkları doğuruyor.

Evinizin kapısının arkasında duran araba anahtarının yaydığı sinyali dışarıdan özel cihazlarla uzatan hırsızlar, aracı saniyeler içinde çalıştırıp çalabiliyor. Kalabalık alanlarda yanınızdan geçen biri cebinizdeki temassız kartın sinyalini kopyalayarak hesabınızı kolayca boşaltabiliyor.

SİNYAL ENGELLEYİCİ BİR BARİYER

İletken yapıya sahip alüminyum folyo, tam bu aşamada devreye girerek sinyal engelleyici bir zırha dönüşüyor. Her mutfakta bulunan bu malzeme, dijital tarama araçlarına karşı ücretsiz bir güvenlik duvarı kuruyor. Araba anahtarını veya banka kartını hiç boşluk kalmayacak şekilde kapladığınızda, ne radyo dalgaları dışarı sızabiliyor ne de dışarıdan gelen NFC ve RFID tarama sinyalleri kartınıza ulaşıyor.

GÜNLÜK KULLANIMDAKİ ZORLUKLAR

Uygulayanların tam not verdiği bu pratik yöntem yüzde yüz koruma sağlasa da folyonun sürekli yırtılması ve her ödemede kartı soyup tekrar sarma zorunluluğu günlük kullanımı zorlaştırıyor.

Uzmanlar, alüminyum folyoyu acil ve geçici bir önlem olarak önerirken; kalıcı bir güvenlik arayanların aynı mantıkla çalışan sinyal kesici özel kılıflara veya RFID engelleyici cüzdanlara yönelmesini tavsiye ediyor.