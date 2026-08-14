Malatya’da ticari hayatın yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen yeni işyeri kura ve teslim süreçleri sürüyor. Birçok hak sahibi esnaf yeni dükkanlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, deprem öncesinde kentin en hareketli noktalarında yer alan bazı işletmeler için süreç henüz istenilen seviyeye ulaşmadı.

Tarihi Çarşı Esnafına Farklı Bölge Alternatifi

Deprem öncesinde Kasap Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Şire Pazarı ve çeşitli iş hanlarında uzun yıllardır hizmet veren esnafların bir bölümüne farklı bölgelerden işyeri alternatifleri sunuluyor. Ancak söz konusu esnaflar; 25-30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdikleri, sektörlerinin bir arada bulunduğu ve müşteri alışkanlıklarının oluştuğu kendi bölgelerinde ticari hayatlarına devam etmek istiyor.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu "25-30 Yıllık Birikim Yok Sayılmamalı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın durumuna dikkat çekerek meselenin sadece bina veya metrekareden ibaret olmadığını belirtti.

Başkan Sadıkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem öncesi şehrimiz ekonomisine ciddi katkıları olan, ata dede mesleğini sürdürmek için mücadele gösteren birçok esnafımız hala yeni işyerlerine kavuşamadı. Bugün bazı esnaflarımıza farklı bölgelerde dükkân alternatifleri sunuluyor. Elbette yeni bir işyerine kavuşmak önemli. Ancak 25-30 yıldan fazla aynı bölgede faaliyet göstermiş bir esnafımız açısından konu sadece metrekare veya bina değildir. Burada meseleyi yalnızca bir esnafımıza başka bir yerde işyeri verilmesi şeklinde değerlendirmemeliyiz. Yıllardır aynı sokakta, aynı çarşıda, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerimizin oluşturduğu çok güçlü bir ticari hafıza var. Bu hafızanın bir karşılığı da müşteri alışkanlığıdır. Şimdi bu esnafımızı sektörünün ve müşterisinin olmadığı farklı bölgelere taşımak, sadece yer değişikliği anlamına gelmiyor, ticari düzenin de değişmesi anlamına geliyor."

"Esnafın Mağduriyeti Giderilmeli"

Kura ve teslim süreçlerinin devam ettiği bu dönemde ilgili kurumların esnafın taleplerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, çözüm önerilerini ve taleplerini şöyle sıraladı:

Eski Alanlara Dönüş İmkânı: Hak sahipliği ve kura süreçlerinde, yıllardır belirli bölgelerde faaliyet gösteren ve sektörleriyle bütünleşmiş esnafın talepleri dikkate alınmalı.

Hak sahipliği ve kura süreçlerinde, yıllardır belirli bölgelerde faaliyet gösteren ve sektörleriyle bütünleşmiş esnafın talepleri dikkate alınmalı. Sektörel Bütünlük: Mümkün olan yerlerde esnafın eski faaliyet alanlarına veya sektörünün yoğunlaştığı bölgelere dönmesinin önü açılmalı.

Mümkün olan yerlerde esnafın eski faaliyet alanlarına veya sektörünün yoğunlaştığı bölgelere dönmesinin önü açılmalı. Ticari Çevrenin Korunması: 25-30 yıllık ticari geçmişi olan işletmelerin müşterisinden ve sektöründen kopmaması için gerekli kolaylıklar sağlanmalı.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, kurum olarak esnafın taleplerini ilgili mercilere taşımaya ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.