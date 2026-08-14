Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde hem çevre ve görüntü kirliliğine yol açan hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit eden metruk binalara yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Saha taramaları ve tespitler doğrultusunda son adres İnönü Mahallesi Terminal Caddesi oldu. Caddede bulunan ve risk arz eden üç katlı metruk ev, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamen ortadan kaldırıldı.

Ekipler Tarafından Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Yıkım operasyonunun başlamasıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada yerini aldı. Çalışmalar esnasında çevredeki binaların ve yoldan geçen vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri uyguladı. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli şekilde akışı sağlandıktan sonra üç katlı yapının yıkımı kontrollü bir şekilde tamamlandı.

Molozlar Temizlendi, Cadde Güvenli Hale Getirildi

Yıkım işleminin hemen ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Yıkımdan geriye kalan moloz ve atıklar ekipler tarafından hızla temizlenerek bölgeden tahliye edildi. Yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla birlikte Terminal Caddesi ve çevresi daha güvenli ve düzenli bir çehreye kavuşturuldu.

"Çalışmalar Kararlılıkla Devam Edecek"

Konuya ilişkin Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yetkililerinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit edilmesi ve gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkımlarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.