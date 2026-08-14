Günün öne çıkan rakamlarında 24 ayar gram altın 6.570 TL alış ve 6.750 TL satış fiyatıyla işlem görürken; çeyrek altın 10.560 TL alış, 11.090 TL satış seviyesinde seyrediyor. Düzenli yatırım araçlarından 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 6.040 TL, satış fiyatı 6.410 TL olarak kaydedildi.

Piyasalarda işlem gören diğer tüm altın türlerinde alış ve satış rakamları ise şu şekilde listelendi:

Güncel Altın Fiyat Tablosu

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.570 TL | Satış 6.750 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 6.040 TL | Satış 6.410 TL

14 Ayar Gram Altın: Alış 3.700 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.560 TL | Satış 11.090 TL

Yarım Altın: Alış 21.120 TL | Satış 22.180 TL

Liralık (Tam) Altın: Alış 42.240 TL | Satış 44.360 TL

Ata Lira: Alış 43.450 TL | Satış 45.630 TL

Cumhuriyet Altını (2.5'luk): Alış 105.600 TL | Satış 110.900 TL