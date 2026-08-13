Gelişen teknoloji dijital bankacılık işlemlerini kolaylaştırırken, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri de giderek karmaşıklaştırıyor. Son dönemde hızla artan kart kopyalama ve sahte tuş takımı vakaları üzerine siber güvenlik uzmanları ile emniyet birimleri harekete geçti.

Vatandaşların maddi kayıp yaşamaması için para çekerken veya yatırırken altı temel kurala uyması isteniyor.

FİZİKSEL KONTROL VE ŞİFRE GÜVENLİĞİ

Cihaza yaklaşıldığında yapılması gereken ilk iş, kart giriş yuvasını ve tuş takımını gözle kontrol etmek. Dolandırıcıların hesap bilgilerini çalmak amacıyla yerleştirdiği "skimmer" isimli aparatları fark edebilmek için cihazda esneklik ya da sallantı olup olmadığına bakılması öneriliyor.

Şifre tuşlanırken diğer elle veya cüzdanla tuş takımının üzerinin kapatılması büyük bir güvenlik sağlıyor. Kart bilgileri kopyalansa bile suçluların paraya ulaşması için şifreye ihtiyacı bulunuyor. Bu basit yöntemle cihazların üst kısımlarına yerleştirilen mikro kameraların görüş açısı engellenebiliyor.

Kartın cihazda sıkışması veya herhangi bir teknik aksaklık yaşanması durumunda, yardım teklif eden yabancılara şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. "Şifrenizi tekrar girin, düzelir" gibi yönlendirmeleri reddeden uzmanlar, yalnızca bankanın resmi müşteri hizmetlerinin aranmasını istiyor.

QR KOD KULLANIMI VE LOKASYON SEÇİMİ

Para çekme veya yatırma işlemi tamamlandığında ATM'den aceleyle ayrılmak güvenlik zafiyeti yaratıyor. Ekran tamamen sıfırlanıp "Lütfen Kartınızı Alın" uyarısı gelene kadar beklenmesi şart. Paranın ve kartın alınmasının ardından işlem makbuzunun da unutulmaması isteniyor.

Fiziksel kart kullanımı her zaman belirli bir kopyalama riski barındırıyor. Mobil uygulamalar üzerinden sunulan QR kod ile işlem yapma özelliği, kartı cihaza takmadan çok daha güvenli bir bankacılık deneyimi sunuyor.

İşlem yapılacak cihazın bulunduğu konum, dolandırıcılık riskini doğrudan etkileyen bir diğer unsur. Tenha sokaklardaki cihazlar yerine insan trafiğinin yoğun olduğu lokasyonların veya doğrudan banka şubelerinin içindeki ATM'lerin seçilmesi tavsiye ediliyor.

Tüm bu önlemlere rağmen şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların, vakit kaybetmeden bankanın çağrı merkezini arayarak durumu bildirmesi hayati bir kural olarak sıralanıyor.