Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında kentte faaliyet gösteren Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ni (BİLSAM) ziyaret etti. BİLSAM Başkanı Dr. İbrahim Gezer ile bir araya gelen Boyraz, Malatya’nın ekonomik geleceği ve oda yönetimi vizyonuna ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu.

"Siyasi Yakınlık Değil, Proje ve Tecrübe"

Başkan adaylığı sürecinde değerlendirmelerin siyasi bağlar üzerinden yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Mahmut Boyraz, ticaret anlayışının siyaset üstü olması gerektiğinin altını çizdi. Siyasi görüşlerin iş hayatının dışında kalması gerektiğini belirten Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için çıktığımız bu yolda siyasi kazanımlarımızla veya siyasi yakınlıklarımızla değil, projelerimiz ve tecrübelerimizle eleştirilmek isteriz. Nasip olur da göreve gelirsek tek bir anlayışımız olacak: Ticaretin siyaseti olmaz. Odamızın ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda tüm siyasi partilerle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza mücadele edeceğiz."

STK'lar Kent Ekonomisinde Paydaş Olacak

Ticaret ve Sanayi Odalarının sadece üyelerin ticari sorunlarına odaklanan tek boyutlu bir yapı olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan Boyraz, Malatya'daki STK'ların projelerine paydaş olacaklarını ve ortak akılla hareket edeceklerini belirtti.

Gezer’den 'Gaziantep Modeli' Vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİLSAM Başkanı Dr. İbrahim Gezer ise Mahmut Boyraz’ın ticari tecrübelerinin oda için önemli bir kazanım olabileceğini ifade etti. Malatya'nın kalkınmasında kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gezer, Gaziantep örneğini vererek şunları söyledi:

"Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın şehirdeki diğer kurumlarla kurduğu güçlü iş birliği, kent ekonomisini devasa bir boyuta taşıdı. Benzer bir ortak akıl yaklaşımının Malatya'da da hakim kılınması gerekiyor. MTSO’nun yalnızca ticaret ve sanayi değil; kültür, turizm ve sosyal alanlarda da kente yön veren bir yapıya kavuşması şart.