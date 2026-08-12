Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan TOKİ şantiyesinde korku dolu anlar yaşandı. Şantiye alanında işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri alarma geçti

Konteynerlerden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Can kaybımız veya yaralanma var mı?

Çıkan yangında sevindirici haber ise can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası işçilerin kaldığı konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlattı.