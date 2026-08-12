Bölgedeki zorlu toparlanma sürecinde her türlü finansal destek ve esneklik, hayati bir değere sahip oluyor. İnsanların omuzlarındaki ağır yükü hafifletmeyi amaçlayan kararlar peş peşe devreye girerken, sokaktaki vatandaş bu adımların hayatlarına nasıl yansıyacağını merakla izliyor. Yeni açıklanan takvimler, çarşıda yepyeni umutların yeşermesine vesile oluyor.

Malatya Çarşısında Yüzler Gülmeye Başlıyor

Geçim derdiyle boğuşan Malatya esnafının elinden Hazine ve Maliye Bakanlığı tuttu. 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan yüzde 39'luk tecil faizi, başvuranlar için yüzde 29'a çekilerek adeta piyasadaki yangına su döküldü. İş yapamayan, tezgahını zor çeviren mükellefler bu sayede borçlarını banka kredisi kolaylığında ödeyebilecek. Süreç hızlı ilerliyor; e-Devlet veya Malatya'daki vergi dairelerinden 31 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar başvuru işlemlerinin tamamlanması şart.

Hangi Borçlar Bu Şemsiyenin Altında?

Vergi dairesiyle yolu kesişenlerin aklındaki en büyük soru kapsama dair. 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geçmiş olan borçlar bu paketin içinde yer alıyor. Ancak devlet burada bir şart koşuyor: Seçmece yapmak yok. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesindeki tüm borçlarınızı toplu bir şekilde masaya getirmeniz isteniyor. Eğer ki ÖTV ya da geçici vergi gibi istisnai borçlarınız varsa, onlara yapılandırma kapısı ne yazık ki kapalı.

Taksitler Aksarsa Anlaşma Bozulur Mu?

Malatya'nın zorlu ticari ikliminde zaman zaman ödemelerde tıkanıklıklar yaşanması son derece insani bir durum. Sistem bunu da hesaba katarak borçluya bir açık kapı bırakmış. Bir yıl içerisinde iki taksidinizi geciktirir veya eksik yatırırsanız, anlaşmanız bozulmuyor, kimse yakanıza yapışmıyor. Aksayan o kısmı, bir sonraki taksit döneminde tecil faiziyle birlikte kapatıp yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Eski Borçlular da Yüzde 29 Faizden Yararlanabilir

Peki, daha önce borcunu tecil ettirmiş, düzenli tıkır tıkır ödeyen Malatyalılar cezalandırılmış mı oluyor? Kesinlikle hayır. Halihazırda borcunu yüzde 39 faizle ödeyenler, hemen ağustos ayının sonuna kadar başvurularını güncelleyerek kalan taksitlerini yüzde 29 faiz oranına indirebiliyor. Hiçbir hak kaybı yaşatmadan, borçlunun sırtındaki yükü azaltan bu hamle, zor günlerden geçen esnaf için gerçek bir can simidi niteliği taşıyor.