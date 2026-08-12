Kesintilerden Yeşilyurt, Battalgazi, Kale ve Doğanşehir ilçelerine bağlı birçok mahalle etkilenecek.

12 Ağustos Malatya İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı:

Yeşilyurt

Cevatpaşa Mahallesi: 09:00 - 17:00

Cumhuriyet Mahallesi: 09:00 - 17:00

Samanköy Mahallesi: 09:00 - 17:00

Topsöğüt Mahallesi: 09:00 - 17:00

Yakınca Mahallesi: 09:00 - 17:00

Battalgazi

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Alişar Mahallesi: 09:00 - 16:00

Kemerköprü Mahallesi: 09:00 - 16:00

Kale

Kaleköy Mahallesi: 09:00 - 12:00

Salkımlı Mahallesi: 09:00 - 12:00

Darıpınar Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 11:00 - 15:00 (Farklı saat dilimlerinde kesintiler uygulanacaktır)

Doğanşehir

Erkenek Mahallesi: 09:00 - 17:00

Vatandaşlara Uyarı: Yetkililer, planlı kesinti saatleri süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi adına fişten çekilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Muhabir: Samet Aktaş