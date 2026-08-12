Kesintilerden Yeşilyurt, Battalgazi, Kale ve Doğanşehir ilçelerine bağlı birçok mahalle etkilenecek.
12 Ağustos Malatya İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı:
Yeşilyurt
Cevatpaşa Mahallesi: 09:00 - 17:00
Cumhuriyet Mahallesi: 09:00 - 17:00
Samanköy Mahallesi: 09:00 - 17:00
Topsöğüt Mahallesi: 09:00 - 17:00
Yakınca Mahallesi: 09:00 - 17:00
Battalgazi
Alişar Mahallesi: 09:00 - 16:00
Kemerköprü Mahallesi: 09:00 - 16:00
Kale
Kaleköy Mahallesi: 09:00 - 12:00
Salkımlı Mahallesi: 09:00 - 12:00
Darıpınar Mahallesi: 09:00 - 12:00 ve 11:00 - 15:00 (Farklı saat dilimlerinde kesintiler uygulanacaktır)
Doğanşehir
Erkenek Mahallesi: 09:00 - 17:00
Vatandaşlara Uyarı: Yetkililer, planlı kesinti saatleri süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi adına fişten çekilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.