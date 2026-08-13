6 Şubat depremlerinde yıkılan Hamidiye Mahallesi'ndeki cami alanının akıbeti belli oldu. Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin kabul ettiği yeni imar planına göre; bölgeye kat artışı olmadan cami, çok amaçlı salon ve imam evi kuruluyor.

Yeşilyurt Belediye Meclisi'nden Hamidiye Mahallesi için önemli imar kararı

Yeşilyurt Belediyesi ağustos ayı Meclis Toplantısı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yönetiminde gerçekleştirildi. Kentin imar ve ihya süreçlerine dair kritik başlıkların görüşüldüğü birleşimde, meclis gündeminin 9. maddesi oylanarak kabul edildi.

Depremde yıkılan cami alanına yeni düzenleme

Gündemin 9. maddesinde yer alan; Tapunun Hamidiye Mahallesi 222 ada 53 ve 54 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği talebi meclis gündeminde karara bağlandı.

Söz konusu parsellerde bulunan cami yapısının 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak yıkıldığı hatırlatılan meclis kararında, yeni yapılaşmanın alanın fiziksel özelliklerine uygun şekilde planlandığı belirtildi.

Kat artışı yapılmayacak işte yeni planın detayları

İmar Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, alanda herhangi bir yoğunluk ve kat artışına gidilmeyeceği vurgulandı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda kabul edilen vaziyet planına göre parseller şu şekilde işlendi:

222 Ada 53 Nolu Parsel: Doğrudan Cami Kitlesi alanı olarak belirlendi.

Doğrudan alanı olarak belirlendi. 222 Ada 54 Nolu Parsel: Cami kullanımını destekleyecek çok amaçlı salon, imam evi ve WC alanlarını içeren yapı kitlesi olarak imar planına işlendi.

Şematik gösterimleri imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanan tadilat önerisi, meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı.