Yeşilyurt Belediye Meclisi, ağustos ayı ilk birleşim toplantısını Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirdi. Kentin imarı, ekonomisi ve belediye mülklerinin değerlendirilmesine yönelik önemli maddelerin görüşüldüğü meclis oturumunda, taşınmaz satışına ilişkin kritik bir gündem maddesi karara bağlandı.

Gündemin 5. Maddesi Meclisten Geçti

Meclis birleşiminde öne çıkan gündemin 5. maddesinde; Yeşilyurt Belediyesi mülkiyetinde yer alan Topsöğüt/Akpınar Mahallesi 374 ada 3 nolu parsel ile Mollakasım Mahallesi 546 ada 8 nolu parsellerdeki taşınmazlar masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, belediyeye ait olan toplam 2 bin 417,11 metrekarelik hissenin satışı görüşülerek karara bağlandı.

Satış İhalesi ve Süreç Encümene Devredildi

Alınan karara göre söz konusu taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. İhale sürecinin yürütülebilirliği, satışa ilişkin tüm iş ve işlemlerin takibi ve nihai kararın verilmesi hususunda yetki Yeşilyurt Belediyesi Encümeni’ne verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yönetiminde tamamlanan oturumda, alınan kararların ilçe genelindeki hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı adına hayırlı olması temenni edildi.