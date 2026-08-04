Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çarmuzu ve Kiltepe Mahalleleri ile çevre bölgedeki vatandaşların sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi projesinde sona yaklaştı. Çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığı modern tesis, kısa süre içerisinde bölge sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in “Malatya; Spor ve Kütüphaneler Şehri Olacak” vizyonu doğrultusunda kent genelinde başlatılan gençlik, spor ve kültür yatırımları aralıksız sürüyor. Yaklaşık 4 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilen 63 tesis arasında yer alan spor kompleksi, bölgedeki sosyal yaşamın canlanmasında önemli bir rol üstlenecek.

Toplam 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi; yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, otopark ve yeşil alanları bünyesinde barındırıyor. Proje ile çocukların ve gençlerin boş zamanlarını daha verimli ve güvenli ortamlarda geçirmeleri hedefleniyor.

"Gençlerimize Yatırım, Geleceğimize Yatırımdır"

Gençlerin ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sporun kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda spor yapabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Sporla büyüyen, sağlıklı bir bedene ve güçlü bir ruha sahip çocuklarımızla geleceğimize daha güvenle bakacağız. Çocuklarımızın sporla vakit geçirmeleri, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak, sporun birleştirici ve kardeşlik duygusunu güçlendiren yönüyle bir araya gelmelerine vesile olacaktır" dedi. Bakır kazanlardan güneş ışığına: Malatya'nın şifalı horum dutu pekmezi İçeriği Görüntüle

Şehrin dört bir yanında tesis sayısını artırdıklarını belirten Başkan Er, "Biz gençlerimize yapılan her yatırımı, Malatya’nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi de bu anlayışımızın bir parçasıdır" diyerek yatırımların süreceğini ifade etti.