Ulaşımdaki güvenliği ve konforu artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Samanköy Mahallesi’nde 7 kilometrelik yol çalışmasını tamamladı. Asfalt seriminin yanı sıra bölgedeki 2 bin metrekarelik alanda da bakım ve onarım gerçekleştirildi.

Önce Altyapı, Sonra Yollar

Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına başlamadan önce mahalledeki kronik altyapı sorunlarını çözüme kavuşturdu. Yürütülen altyapı hamlesi kapsamında 5 kilometrelik içme suyu hattı ve 6 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamen yenilendi.

Muhtar Patlar’dan Başkan Sami Er’e Teşekkür

Samanköy Mahallesi Muhtarı İzzet Patlar, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patlar yapılan çalışmalar için "Mahallemizin altyapısında ve içme suyu şebekesinde ciddi sıkıntılar vardı. Durumu Büyükşehir Belediyemize ilettik. Sağ olsun Sami Başkanımız ve ekibi sorunlarımızı hızla çözdü. 5 kilometrelik içme suyu, 6 kilometrelik kanalizasyon hattımız yenilendi. Altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımız doğal olarak deforme olmuş, mahalle sakinlerimiz toz sorunu yaşamaya başlamıştı. Başkanımız bu mağduriyeti de kısa sürede gidererek yolumuzu sıcak asfaltla buluşturdu. Samanköy adeta yeni bir çehre kazandı. Mahallem ve şahsım adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er’e ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.