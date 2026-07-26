Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan kısa vadeli geri çekilmelerin ardından fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgası beklediğini açıkladı. Yılın son çeyreğine işaret eden analist, ons altında 4 bin 500 dolar, gram altında ise 8 bin lira seviyelerinin aşılacağını öngördü.

Değerli metal geçtiğimiz haftayı sert hareketlerle kapattı. Fiyatlamalar üzerinde ABD-İran hattındaki gelişmelerin ve enerji maliyetlerinin belirleyici olduğunu bildiren Memiş, hafta içinde ons altının 4 bin 160 doları, gram altının ise 6 bin 300 lirayı gördüğünü hatırlattı. Geri çekilmeye rağmen piyasanın güçlü görünümünü koruduğunu ifade eden uzman, petrol fiyatlarındaki tırmanışın altın üzerinde baskı yarattığını, enerji piyasalarındaki olası bir gevşemenin ise toparlanmayı hızlandıracağını anlattı. Analist, yatırımcılara yalnızca kendi grafiklerine değil, petrol piyasasındaki gelişmelere de odaklanmalarını tavsiye etti.

Kısa vadede ons altın için 4 bin ile 4 bin 200 dolar koridoru izlenecek. Fiyatların bu aralığın dışına çıkması yön arayışında belirleyici bir sinyal verecek. Uzun vadeli görünümü destekleyen ana unsurlar arasında küresel merkez bankalarının yılın ilk yarısında yaptığı 400 tonun üzerindeki alım ile Çin'in güçlü talebi yer alıyor. Yurt içinde ise gram altın ve Darphane ürünlerine yönelik ilgi gücünü koruyor. Resmi takvime göre 28-29 Temmuz tarihlerinde toplanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) 29 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı da dolar ve tahvil getirileri üzerinden piyasalarda yeni bir hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor.

ALTIN BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

Piyasa uzmanı, borç kapatacaklar ile düğün hazırlığı yapanlara yönelik çeşitli stratejiler paylaştı. Mevcut seviyelerin kademeli alım fırsatı yarattığını aktaran analist, fiyatların tek seferde dipten yakalanamayacağı gerçeğiyle alımların zamana yayılması gerektiğini bildirdi.

Yakın zamanda ev veya otomobil almayı planlayan kişiler, nakit ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalmadan işlemlerini sürdürebilir. Buna karşın kısa vadeli ödeme planı olmayanların acele satıştan kaçınması öneriliyor. Yaklaşık bir ay içinde toparlanma bekleyen uzman, acil nakit ihtiyacı bulunmayanların pozisyonlarını koruyarak bir süre daha beklemesini istedi.