İşte Malatya’da bugün altın piyasasında son durum ve kaleme kalem güncel fiyat listesi:

Malatya’da gram ve bilezik fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların ilk tercihi olan 24 ayar gram altın ve takı alışverişlerinin vazgeçilmezi 22 ayar bileziğin kuyumculardaki alış-satış rakamları şu şekilde yansıdı:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.090 TL / Satış 6.300 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.600 TL / Satış 6.020 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL

Çeyrek, yarım ve ata lira kaç TL oldu?

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Düğün sezonunun ve birikimcilerin gözdesi olan ziynet altın türlerinde de güncel seviyeler netleşti:

Çeyrek Altın: Alış 9.820 TL / Satış 10.250 TL

Yarım Altın: Alış 19.640 TL / Satış 20.500 TL

Liralık (Tam) Altın: Alış 39.280 TL / Satış 41.000 TL

Ata Lira: Alış 40.400 TL / Satış 42.170 TL

Cumhuriyet (2.5) Altın: Alış 98.200 TL / Satış 102.500 TL

Piyasada son durum

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre altındaki bu güncel rakamlar, yerel piyasada alım-satım yapacak vatandaşlar için gösterge niteliği taşımaya devam ediyor. Rakamlar gün içerisinde piyasadaki anlık gelişmelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Muhabir: Mutlu Sarıgül