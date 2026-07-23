Çoğunlukla kış mevsiminin dinmeyen yağmurları ve soğuk duvarlarıyla ilişkilendirilen küf problemi, sanılanın aksine yaz aylarında da evleri sarıyor. "Yazın rutubet olmaz" yanılgısı, ev içindeki yanlış alışkanlıklarla birleştiğinde yaşam alanlarını devasa birer nem tuzağına çeviriyor.

YAZIN DAHA ÇOK RUTUBET OLUYOR

Sıcak hava, soğuğa kıyasla çok daha fazla su buharı taşıma kapasitesi barındırıyor. Serinlemek amacıyla sık duş alınırken kapalı pencereler ardında yemek pişirmek içerideki rutubeti tırmandırıyor. Ev içinde kurutulan çamaşırlar da dışarı atılamayan buharı duvarlara hapsederek mantar oluşumunu hızlandırıyor.

Yaz aylarında bu sinsi birikimin ilk hedefleri arasında dış cepheye yaslanan gardıroplar bulunuyor.

Hava dolaşımının durduğu bu tıka basa dolu kapalı alanlarda kıyafetler nemi sünger gibi çekiyor. Dolap kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan ağır koku veya deri çantalardaki beyaz lekeler tehlikenin başladığını haber veriyor. Benzer bir risk, duvara tamamen sıfırlanan büyük mobilyaların arkasındaki kör noktalarda da yaşanıyor. Zamanla havasız kalan bu gizli bölgelerde boyalar kabarıyor. Duvar kâğıtlarındaki açılmalar ile yüzeydeki siyah noktalar ise yaşanan bu duvar terlemesinin kaçınılmaz sonucunu belgeliyor.

PRATİK ÇÖZÜMLER VE ÇAPRAZ HAVALANDIRMA

Banyo ve çamaşır alanlarının yazın birer nem üretim merkezine dönüştüğünü hatırlatan uzmanlar, alınabilecek basit önlemleri paylaşıyor. Duş sonrası banyoda kalan buğunun silikon dolgularda lekelere yol açmaması için mekânın hızla kurutulması isteniyor. Dev mobilyaları duvardan birkaç santimetre öne çekerek arkalarında hava koridorları yaratmak ile dolaplardaki giysiler arasına boşluk bırakmak kurtarıcı birer hamle sayılıyor.

Yaşam alanlarını yalnızca klimalarla serinletmek yerine dışarıdan gelen temiz havayla buluşturmak süreci tamamen değiştiriyor. Sabah ve akşam serinliği yaşanırken pencereleri karşılıklı açarak yaratılan çapraz havalandırma sistemi, evin nem dengesini koruyarak mantar tehlikesini ortadan kaldırıyor.