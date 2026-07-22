Malatya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda, kentin kırsal mahallelerini doğrudan ilgilendiren rekor büyüklükte bir altyapı kararı kabul edildi. Deprem sonrası yapımı süren ve tamamlanan köy evlerinin su ile kanalizasyon ihtiyacını karşılayacak devasa bütçe için süreç resmen hız kazandı.

210 Milyon TL'lik Projede 4. Etap Dönemi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda meclis gündemine gelen maddede, İLBANK A.Ş. tarafından MASKİ'ye tahsis edilen 210 milyon TL’lik kredinin kullanım alanı genişletildi.

Daha önce "Malatya İli Muhtelif Köy Evleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı 2. Etap" yapım işi için onaylanan dev kaynak, mevcut kredi limiti aşılmayacak şekilde güncellendi. Alınan kararla birlikte projeye 4. Etap yapım işi de dahil edildi.

Başkan Sami Er’e Tam Yetki

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan meclis salonuna gelen raporda; 210 milyon TL’lik kredi limiti içinde kalmak kaydıyla, kırsal alandaki içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımını kapsayan her türlü iş ve işlemin yürütülebilmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e yetki verilmesi uygun görüldü.

Kırsaldaki konutların altyapı sorununu kökten çözecek olan hamlenin, mecliste alınan yetki devrinin ardından hızlıca sahaya yansıması bekleniyor.