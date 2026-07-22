AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya kent protokolü ve üniversite yönetiminden oluşan geniş katılımlı bir heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Ankara'da gerçekleşen üst düzey temasta, bölge sağlığı açısından hayati önem taşıyan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin geleceği ve ihtiyaçları ele alındı.

Malatya Protokolü Ve Üniversite Yönetimi Ankara’da Buluştu

Gerçekleştirilen ziyarete Malatya’nın mülki, siyasi ve akademik temsilcileri eksiksiz katılım sağladı. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan’ın aktardığı bilgilere göre görüşmede;

Malatya Valisi Seddar Yavuz,

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İhsan Koca, Siraç İnanç Kara Ölmeztoprak,

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Şehir Hastanesi nerede yapılacak? Dev proje ne zaman başlayacak? İçeriği Görüntüle

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat,

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan,

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan yer aldı.

Tıp Merkezinin Mevcut Durumu Ve Öncelikleri Masaya Yatırıldı

Ankara’daki kritik temasta, İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Turgut Özal Tıp Merkezi’nin mevcut çalışma koşulları ve sağlık hizmetlerindeki son durumu detaylıca değerlendirildi.

Görüşmenin ana gündem maddesini; sağlık merkezinin önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaçları, öncelikli talepleri ve yapılması gereken planlamalar oluşturdu.

Babacan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Teşekkür

Üst düzey ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Babacan, görüşmenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Malatya Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Malatya İl Başkanımız, İnönü Üniversitesi Rektörümüz, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimimiz ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettik. Görüşmemizde Turgut Özal Tıp Merkezimizin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaç ve öncelikleri kapsamlı şekilde değerlendirdik.”

Babacan, kabulleri, Malatya heyetine gösterdikleri yakın ilgi ve kentin sağlık altyapısına verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.