Malatya’da yaşayan Ercan ve Elif Çoban çiftinin iki çocuğundan biri olan Halil İbrahim Çoban’a, pandemi döneminde yaşadığı kas kayıpları sonrası SMA Tip 3 teşhisi konuldu. Teşhisin geç konulması nedeniyle kas kayıpları hızla ilerleyen küçük çocuğun ailesi, yurt dışında uygulanan ve 2 yaş üzeri çocuklara umut olan İtvisma ilacına ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor.

Tedavi için gerekli olan 2 milyon doların toplanabilmesi amacıyla Malatya Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyası şu an yüzde 20 seviyesinde.

"Dil, Göz ve Kalp Ritmi Etkilenmeye Başladı"

Oğlunun gözleri önünde erimesine dayanamayan anne Elif Çoban, SMA’nın çok hızlı ilerleyen acımasız bir hastalık olduğuna dikkat çekerek hayati bir çağrıda bulundu:

“Milletimiz 6 Şubat depremleri, pandemi gibi birçok zorluğun üstesinden birlik olarak geldi. Şimdi aynı birlik ve beraberliği Halil İbrahim için istiyorum. Oğlum 4 Ağustos'ta 9 yaşına girecek ama okul çantasını bile ben taşıyorum. Artık dil ve göz kaslarında gerileme, kalp ritminde bozulmalar başladı. Yarın bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Lütfen bize el uzatın.”

Hayali Büyük: "Depremde Yıkılmayan Binalar İnşa Edeceğim"

Asrın felaketini Malatya’da yaşayan ve depremin izlerini derinden hisseden Halil İbrahim’in en büyük hayali ise geleceğin mimarı olmak. Yaşadığı ağır hastalığa rağmen umudunu kaybetmeyen küçük çocuk, “Arkadaşlarımla koşup oynamak istiyorum. Büyüyünce mimar olup Japonya’da eğitim alacağım ve depremlerde asla yıkılmayan binalar inşa edeceğim. Bana yardım edin” sözleriyle Türkiye’ye seslendi.

Baba Ercan Çoban da Malatya halkının ve tüm Türkiye'nin bu çığlığa sessiz kalmayacağına inandığını belirterek, oğlunun hayallerini gerçekleştirebilmesi için acil şifa eli beklediklerini ifade etti.