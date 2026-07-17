Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve yargı alanlarında çok önemli gelişmeler yer aldı. Özellikle TBMM'nin tatil döneminde dahi çalışmaya devam edecek komisyonlarının belirlenmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlalleriyle ilgili verdiği yeni kararlar dikkat çekiyor.

İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tüm önemli başlıklar:

1. Yasama Bölümü: TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil ve ara verme dönemlerinde de aktif olarak çalışabilmesi için bazı komisyonlara özel yetki verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni TBMM kararlarına göre tatil boyunca çalışabilecek komisyonlar şunlar oldu:

Anayasa Komisyonu (Karar: 1489)

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu (Karar: 1490)

Dilekçe Komisyonu (Karar: 1491)

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu (Karar: 1492)

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) (Karar: 1493)

Plan ve Bütçe Komisyonu (Karar: 1494)

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (Karar: 1495)

2. Yürütme ve İdare Bölümü: Yeni Yönetmelik ve Tebliğler

Günün yürütme kısmında ise eğitim ve dış ticaret alanlarında iki kritik düzenleme göze çarpıyor:

Bingöl Üniversitesi: Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde usul ve işleyişe yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

İthalat Düzenlemesi: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) üzerinde güncellemeye gidildi. Bu değişiklik ithalatçıları yakından ilgilendiriyor.

3. Yargı Bölümü: Anayasa Mahkemesi'nden 8 Yeni Karar!

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular sonucunda karara bağladığı ve hak ihlali iddialarını içeren tam 8 kritik dosyanın gerekçeli kararını bugün kamuoyuna duyurdu. Karara bağlanan başvuru numaraları şu şekilde:

24/2/2026 tarihli, 2021/21908 ve 2022/57308 numaralı kararlar

6/1/2026 tarihli, 2022/9803 numaralı karar

28/1/2026 tarihli, 2021/51512 numaralı karar

11/2/2026 tarihli, 2020/40204, 2021/31145 ve 2022/20463 numaralı kararlar

9/4/2026 tarihli, 2022/101350 numaralı karar

4. İlân Bölümü ve Finansal Veriler

Günün son bölümünde ise yargı, ihale ve çeşitli ticari ilanların yanı sıra ekonomi dünyasının yakından takip ettiği T.C. Merkez Bankası günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) güncel değerleri yayımlandı.