Malatya’nın gelişen ilçelerinden Kuluncak’ta belediye eliyle büyük bir taşınmaz satışı gerçekleştiriliyor. Kuluncak Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 60 adet değerli taşınmazın satışı için resmi ihale ilanını yayımladı. Listede Göğebakan, İsmetpaşa, İstiklal, Çayköy, Başören, Konaktepe ve Sofular mahallelerinde yer alan çok sayıda arsa, dükkan ve kayısı bahçesi bulunuyor.

İhale 28 Temmuz'da Encümen Huzurunda Yapılacak

Söz konusu satış ihalesi, 28.07.2026 Salı günü saat 11:00’de Kuluncak Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile yürütülecek.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşların ve şirket temsilcilerinin, şartname bedeli olan 2.000 TL'yi ödeyerek şartnameyi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin etmeleri gerekiyor. İhaleye katılmak için gerekli evrakların ve geçici teminat makbuzunun en geç ihale günü olan 28.07.2026 tarihi saat 10.00’a kadar Mali İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi şartı bulunuyor.

İhaleye Katılmak İçin Hangi Belgeler İsteniyor?

Kuluncak Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, açık artırmaya katılacak isteklilerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Tebligat için adres beyanı,

Kimlik fotokopisi,

Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 gün içinde alınmış adli sicil belgesi,

Şirketler için Ticari Sicil Kayıt Belgesi ve İmza Sirküleri,

Vekaleten katılacaklar için noter onaylı vekaletname.

İhale Komisyonu Serbest: Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest.

Kuluncak Belediyesi Satışa Sunulan 60 Taşınmazın Tam Listesi

Belediye tarafından satışa çıkarılan arsa, dükkan ve bahçelerin detaylı listesi, konumları, alanları ve başlangıç bedelleri sırasıyla şu şekilde:

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 97: 600,00 m² Arsa – Toplam Bedel: 90.000 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 98: 631,22 m² Arsa – Toplam Bedel: 94.683 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 99: 655,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 98.283 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 100: 670,70 m² Arsa – Toplam Bedel: 100.605 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 101: 652,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 97.836 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 102: 652,23 m² Arsa – Toplam Bedel: 97.834,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 103: 652,23 m² Arsa – Toplam Bedel: 97.834,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 104: 643,57 m² Arsa – Toplam Bedel: 96.535,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 55: 611,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.686 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 54: 611,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.686 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 53: 611,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.686 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 52: 612,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.915,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 50: 612,82 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.923 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 51: 612,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.915,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 63: 620,87 m² Arsa – Toplam Bedel: 93.130,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 62: 620,87 m² Arsa – Toplam Bedel: 93.130,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 61: 620,87 m² Arsa – Toplam Bedel: 93.130,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 60: 620,87 m² Arsa – Toplam Bedel: 93.130,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 59: 620,88 m² Arsa – Toplam Bedel: 93.132 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 57: 611,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.686 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 56: 611,24 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.686 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 96: 604,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 90.709,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 95: 614,96 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.244 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 91: 617,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.659,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 90: 617,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.659,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 47: 612,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.915,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 48: 612,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.915,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 49: 612,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 91.915,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 67: 643,50 m² Arsa – Toplam Bedel: 96.525 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 68: 642,59 m² Arsa – Toplam Bedel: 96.388,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 69: 641,49 m² Arsa – Toplam Bedel: 96.223,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 70: 640,16 m² Arsa – Toplam Bedel: 96.024 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 71: 638,66 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.799 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 72: 637,48 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.622 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 73: 637,48 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.622 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 74: 637,48 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.622 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 75: 637,48 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.622 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 76: 637,48 m² Arsa – Toplam Bedel: 95.622 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 82: 617,60 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.640 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 83: 617,32 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.598 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 84: 617,04 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.556 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 85: 616,75 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.512,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 86: 517,04 m² Arsa – Toplam Bedel: 77.556 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 87: 617,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.659,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 88: 617,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.659,5 ₺

Göğebakan Mahallesi, Ada 128, Parsel 89: 617,73 m² Arsa – Toplam Bedel: 92.659,5 ₺

İsmetpaşa Mahallesi, Ada 161, Parsel 17: 640,85 m² Kayısı Bahçesi – Toplam Bedel: 1.602.125 ₺

İsmetpaşa Mahallesi, Ada 176, Parsel 3: 1313,20 m² Arsa – Toplam Bedel: 787.920 ₺

İsmetpaşa Mahallesi, Ada 176, Parsel 4: 1095,79 m² Arsa – Toplam Bedel: 657.474 ₺

İstiklal Mahallesi, Ada 105, Parsel 86: 1082,19 m² Müfrez Arsa – Toplam Bedel: 649.314 ₺

İstiklal Mahallesi, Ada 105, Parsel 106: 912,53 m² Müfrez Arsa – Toplam Bedel: 547.518 ₺

Çayköy Mahallesi, Ada 104, Parsel 6: 352,34 m² Arsa – Toplam Bedel: 422.760 ₺

Çayköy Mahallesi, Ada 105, Parsel 4: 597,77 m² Arsa – Toplam Bedel: 717.324 ₺

Çayköy Mahallesi, Ada 108, Parsel 4: 457,31 m² Arsa – Toplam Bedel: 548.772 ₺

Başören Mahallesi, Ada 160, Parsel 2: 160,36 m² Arsa – Toplam Bedel: 128.288 ₺

Konaktepe Mahallesi, Ada 108, Parsel 5: 1161,23 m² Arsa – Toplam Bedel: 1.045.107 ₺

Sofular/Eskiköy Mahallesi, Ada 127, Parsel 19: 441,43 m² Kargir Dükkan, Çeşme ve Kavaklık – Yapı Bedeli: 362.400 ₺, Toplam Bedel: 759.687 ₺

İsmetpaşa Mahallesi, Ada 161, Parsel 23: 473,24 m² Kayısı Bahçesi – Üzerindeki Zirai Ağaç Bedeli: 26.250 ₺, Toplam Bedel: 1.209.350 ₺

Başören Mahallesi, Ada 133, Parsel 16: 589,81 m² Arsa – Toplam Bedel: 471.848 ₺

İsmetpaşa Mahallesi, Ada 161, Parsel 21: 211,79 m² Kayısı Bahçesi – Üzerindeki Zirai Ağaç Bedeli: 8.659,06 ₺, Toplam Bedel: 538.134,06 ₺