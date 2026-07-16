Malatya yarın çok önemli bir devlet zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehrin tarımsal geleceği, yeni yatırımları ve gelenekselleşen festival coşkusu için sahaya iniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak olan yoğun program, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Malatya halkının ve üreticilerin merakla beklediği, yarın kentte gerçekleştirilecek tüm resmi programların saatleri ve detayları netleşti.

BAKAN YUMAKLI'NIN 17 TEMMUZ MALATYA PROGRAM AKIŞI

Bakan İbrahim Yumaklı'nın 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceği Malatya programı dakika dakika şu şekildedir:

09:30 – Kayısı Hasadı Programı: Bakan Yumaklı, Malatya’nın dünya markası olan "sarı altın" kayısının hasat heyecanına ortak olacak ve üreticilerle bir araya gelecek.

Bakan Yumaklı, Malatya’nın dünya markası olan "sarı altın" kayısının hasat heyecanına ortak olacak ve üreticilerle bir araya gelecek. 10:30 – Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi Lansmanı: Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği dev projenin tanıtım toplantısı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği dev projenin tanıtım toplantısı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 11:30 – Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Açılışı: Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde yer alan modern yeni hizmet binasının resmi açılış kurdelesi Bakan Yumaklı tarafından kesilecek.

Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde yer alan modern yeni hizmet binasının resmi açılış kurdelesi Bakan Yumaklı tarafından kesilecek. 12:38 – Cuma Namazı: Bakan İbrahim Yumaklı, Cuma namazını Hz. Ömer Camii’nde eda edecek.

Bakan İbrahim Yumaklı, Cuma namazını Hz. Ömer Camii’nde eda edecek. 14:00 – 28. Malatya Kayısı Festivali Fuar Açılışı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan dev festivalin açılış törenine katılarak Malatyalılarla buluşacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan dev festivalin açılış törenine katılarak Malatyalılarla buluşacak. 15:00 – Malatya Valiliği Ziyareti: Bakan Yumaklı, valilik makamında kentteki genel durum ve yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantısına katılacak.

Bakan Yumaklı, valilik makamında kentteki genel durum ve yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantısına katılacak. 15:30 – Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ziyareti: Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında brifing alacak.

Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında brifing alacak. 16:15 – AK Parti Malatya İl Başkanlığı Ziyareti: Teşkilat buluşmasında parti üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.

Teşkilat buluşmasında parti üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunacak. 17:15 – Taziye ve Aile Ziyareti: Bakan Yumaklı, Malatya programının son ayağında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde taziye ve aile ziyaretlerinde bulunacak.