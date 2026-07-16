Yüksek mahkeme, binaların otopark kısımlarına duba koyarak, zincir çekerek veya eşya yığarak kendine özel bölge yaratanlar için uygulanacak cezai yaptırımları belirledi. Apartman bahçelerini tapulu malı gibi görenler için hukuki kalkanlar tamamen kalkmış durumda.

ORTAK ALANA ZİNCİR ÇEKMEK SUÇ SAYILIYOR

Yürürlükte olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi, binalardaki ortak alanların kullanım sınırlarını çiziyor. Yönetim planında aksine bir madde yoksa ve tapuda şahsa özel bir tahsis yapılmamışsa, otoparklar tüm kat maliklerinin ortak malı sayılıyor. Yargıtay içtihatlarına göre, bu alanlara demir duba dikmek veya başkalarının park etmesini önleyecek kilitli sistemler inşa etmek hukuka aykırı bulunuyor. Otopark zeminini hurdalarla, inşaat malzemeleriyle veya atıl eşyalarla doldurarak depo niyetine kullanmak kesinlikle yasak. Diğer komşuların manevra alanını kısıtlayacak biçimde gelişigüzel araç bırakmak da yasal bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

MAĞDURİYET NASIL GİDERİLİR?

Komşusu tarafından hakkı yenen ve aracını park edecek yer bulamayan Malatya sakinleri için yasal prosedürler üç aşamadan oluşuyor. Şikayet sürecinin ilk adımı, apartman yönetimine verilecek resmi bir dilekçe ile başlıyor. Şayet otopark zemininde kalıcı bir fiziki bariyer tespit edilirse, doğrudan ilçe zabıta ekiplerine durum bildirilebiliyor. İkazlara kulak asmayan ve işgali sürdüren kişiler için son çare Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor. Açılan "Müdahalenin Men-i" davası sayesinde alanın eski düzenine kavuşturulması talep ediliyor.

YARGILAMA GİDERLERİ İŞGALCİYE KESİLİYOR

Adli makamlara intikal eden otopark dosyalarında, işgali gerçekleştiren kişilere ağır bir mali tablo çıkarılıyor. Hakimin vereceği karar doğrultusunda, ortak alana kurulan bütün demirler ve zincirler zor kullanılarak sökülüyor. Üstelik açılan davanın getirdiği tüm hukuki masraflar ve karşı tarafı savunan avukatın ücreti, haksız yere park alanı çeviren şahıstan tahsil ediliyor. Komşuluk hakkına tecavüz eden kat malikleri, kendi ceplerinden çıkacak binlerce liralık masrafla karşı karşıya kalıyor.