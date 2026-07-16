Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan kriz jeopolitik risk algısını yükseltiyor. Sıkı para politikaları ve güçlü dolar endeksi sarı metalin değerini doğrudan düşürüyor. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması Amerikan Merkez Bankasının faiz politikalarına yönelik beklentileri değiştirdi.

Gram altın güne yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 liradan başladı. Çeyrek altın 10 bin 42 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 kayıpla 4 bin 29 dolara indi.

PİYASADA KALICI DENGE ARAYIŞI

Finansal Danışman Mustafa Aşkın piyasadaki fiyatlamaları değerlendirdi. Aşkın, altın cephesinde henüz kalıcı bir dengenin oluşmadığını vurguladı.

Merkez bankalarının katı faiz kararları ve doların küresel gücü rakamları belirliyor. Çatışmaların genişleme ihtimali yatırımcı tarafındaki tedirginliği besliyor.

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadeli işlemlerde ons altının 3950 dolar sınırı ana destek noktasını oluşturuyor. Uzman isim piyasadaki diğer belirleyici alt eşikleri 3750 ve 3500 dolar olarak sıraladı.

Yukarı yönlü hareketlerde 4200 dolar güçlü direnç seviyesi kabul ediliyor. Aşkın, bu rakamın aşılması durumunda sırasıyla 4500 ve 4700 dolar sınırlarının test edileceğini aktardı. Yükselişin sürmesi halinde 4900 dolar seviyesi gündeme gelecek.

YATIRIMCIYA YENİ DÖNEM UYARISI

Piyasadaki sert geri çekilmelerin yakından takip edilmesi isteniyor. Aşkın, altın alacak kişilerin tüm sermayeyle tek seferde işlem yapmak yerine kademeli bir strateji izlemelerini önerdi.

Olası düşüşler borcu olanlar ile düğün hazırlığı yapanlara alım fırsatı yaratıyor.

Altının 2024 ve 2025 yıllarında gösterdiği yüksek performansı kısa vadede tekrarlaması zor görünüyor. Veriler 2026 yılının başından itibaren yükseliş ivmesinde keskin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Mustafa Aşkın, yeni dönemde altının bir yatırım aracından ziyade değer saklama aracı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.