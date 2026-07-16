2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kent genelinde yürütülen kamu ve belediye yatırımlarına dair rakamlar paylaştı. Toplam proje tutarının 122 milyar 550 milyon TL’ye ulaştığını belirten Vali Yavuz, yatırımlarda aslan payının ulaştırma sektörüne gittiğini söyledi.

671 Projede Çalışmalar Sürüyor

Vali Seddar Yavuz, il genelinde toplam 671 proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek projelerin mevcut durumuna dair şu bilgileri verdi:

Tamamlanan proje sayısı: 62

Çalışması devam eden proje sayısı: 361

İhale aşamasında bulunan proje sayısı: 131

Henüz başlanamayan proje sayısı: 114

Tasfiye edilen proje sayısı: 3

16 Nisan'da gerçekleştirilen bir önceki kurul toplantısından bu yana ise 108 yeni projenin devreye alındığı açıklandı.

Yatırım Bütçesi ve Harcama Detayları

2026 yılı kamu yatırımlarının toplam proje tutarı 122 milyar 550 milyon TL olarak açıklandı. Yatırım projelerine tahsis edilen toplam yıl ödeneğinin 83 milyar TL olduğu, bu ödenekten yapılan harcama tutarının ise 11 milyar 699 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Yılın ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında;

Proje sayısında 140 adet,

Yılı ödeneğinde 16 milyar 135 milyon TL,

Harcama tutarında ise 4 milyar 134 milyon TL artış kaydedildi.

En Yüksek Pay Ulaştırma Sektörünün

2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılan 11 milyar 699 milyon TL'lik toplam harcamada en büyük payı ulaştırma sektörü aldı. Sektörlere göre harcama miktarları ve oranları şu şekilde dağıldı:

Ulaştırma Sektörü: Yüzde 51,7 pay (6 milyar 48 milyon TL harcama)

Diğer Kamu Hizmetleri: Yüzde 22,1 pay (2 milyar 588 milyon TL harcama)

Eğitim Sektörü: Yüzde 12 pay (1 milyar 406 milyon TL harcama)

Tarım Sektörü: Yüzde 8,8 pay (1 milyar 34 milyon TL harcama)

Diğer Sektörler: Yüzde 2,4 pay (291 milyon TL harcama)

Turizm Sektörü: Yüzde 2 pay (238 milyon TL harcama)

Vali Seddar Yavuz, toplantıdaki konuşmasını kurum ve kuruluşların uyum ve iş birliği içinde çalışarak yatırım hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüreceklerine olan inancını belirterek tamamladı.