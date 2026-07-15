Malatya Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin izlerini silmek ve kenti geleceğe hazırlamak adına cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından birine imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşiltepe bölgesindeki Medeniyet ve 100. Yıl caddelerinde Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarını sahada inceledi. Yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Er, Malatya’yı modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

"MALATYA’YI 70 YILLIK KANSEROJEN BORULARDAN KURTARIYORUZ"

Yol ve altyapı çalışmalarının şehirin geleceği için en kritik yatırımlar olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya için hayati öneme sahip altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kent genelinde yaklaşık 35 milyar liralık devasa bir yatırım bütçesiyle hareket ediyoruz. Şehrimizin altyapısının yüzde 80'ini tamamen yeniledik. Malatya'da 60-70 yıldır kullanılan ve sağlık açısından büyük risk oluşturan asbest boruların tamamını değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızı bu sağlıklı olmayan borulardan tamamen kurtarıyoruz." Malatya genelinde yürütülen dönüşümün boyutunu özetledi.

"ÇEVRE YOLU-ALTI KAVRAMINI TARİHE GÖMÜYORUZ"

Malatya’nın her noktasında adeta şantiye kurduklarını ve şu anda aktif olarak 95 ayrı noktada ekiplerin çalıştığını belirten Başkan Er, hizmette eşitlik ilkesine vurgu yaptı. Kentteki sosyal ve coğrafi ayrışmaları bitireceklerini ifade eden Er, "Malatya'nın her noktasında ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Yıllardır süregelen 'Çevre yolu-altı' kavramını tamamen ortadan kaldıracağız. Şehrimizin her bölgesi hak ettiği hizmeti alacak ve her yer çok güzel olacak" diye konuştu.

YEŞİLTEPE’YE MÜJDE ÇEVİK KUVVET ALANI DEV PARK OLUYOR!

Yeşiltepe bölgesinde yaşayan vatandaşlara büyük bir müjde veren Başkan Sami Er, eskiden çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı 30 dönümlük değerli araziye müdahil olduklarını açıkladı. Emniyete başka bir bölgeden arsa tahsis ettiklerini belirten Er, "Çevik kuvvet buraya yeniden bina yapacaktı. Hemen araya girdik ve kendilerine başka bir yer verdik. Şehir merkezindeki bu 30 dönümlük muazzam alanı Yeşiltepeliler için tamamen yeşil alan ve park olarak değerlendireceğiz" dedi.

MAHALLE MUHTARLARINDAN BAŞKAN ER’E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşiltepe bölgesinde yürüttüğü hızlı ve etkili çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları, Başkan Sami Er’e teşekkür etti. Çalışmaların çok kısa sürede tamamlandığına dikkat çeken Yeşiltepe Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, mahallelerinin içme suyu altyapısının tamamen değiştiğini belirterek Başkan Er ve ekibine şükranlarını sundu. Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ise yapılan hizmetlerin tam bir vizyon meselesi olduğunu vurgulayarak, vatandaşların yıllardır sağlıklarını tehdit eden eski şebekelerden su içtiğini, ancak bu çalışmalarla sorunun kökten çözüldüğünü ifade etti. Başkan Er’in kendilerini dinleyerek gerekeni yaptığını belirten Demirci, çalışmaların Neredeyse tamamının bittiğini ve projelerin tamamlanmasıyla mahallelerinde çok daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşamın başlayacağını dile getirdi.

MEDENİYET VE 100. YIL CADDELERİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; 1.3 kilometre uzunluğundaki Medeniyet Caddesi'nde altyapı ve asfalt serim işlemleri sürerken, altyapısı tamamen yenilenen 700 metre uzunluğundaki 100. Yıl Caddesi'nde ise kaldırım düzenlemeleri ve asfalt yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.