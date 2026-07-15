FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Malatya Şehitliği tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Demokrasi Şehidi Fuat Bozkurt’un kabri başında tek yürek olan Malatya, kahramanlarını dualarla andı.

Anma programının en can alıcı noktası, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Malatyalı demokrasi kahramanı Fuat Bozkurt’un mezarı başındaki anlar oldu.

Aradan geçen 10 yıla rağmen özlem ve minnet dolu anların yaşandığı ziyarette, Kur'an kursu öğrencilerinin tek bir ağızdan okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlikteki manevi atmosferi zirveye taşıdı.

Edilen duaların ardından program, şehit aileleriyle yapılan taziyeleşmelerle son buldu.

Törende son derece kararlı ve duygusal bir konuşma yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, hain terör örgütü FETÖ ve arkasındaki küresel güçlere sert mesajlar gönderdi. Vali Yavuz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize kasteden hain FETÖ terör örgütünün girişmiş olduğu darbe teşebbüsünü cesaretiyle, ferasetiyle, fedakarlığıyla engellemiştir. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olarak hep var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen, küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğuna soyunan bu alçak örgüt, hak ettiği cevabı aziz milletimizden ve kutlu devletimizden almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti hem demokrasisine hem bağımsızlığına hem toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün de aynı kararlılıkla, dünden itibaren başladığımız anma, kutlama, 10. yılı idrak etme ve olayların nasıl geliştiği ve bundan sonra da nasıl bizim titiz ve duyarlık içerisinde olmamız gerektiğini bir kez daha milletimizle paylaşma günüdür. O yüzden bir kez daha aziz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. O gün meydanlara çıkıp, uçaklara, her türlü saldırılara rağmen bedenlerini siper eden ve şehadete koşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet, huzur dolu bir ömür diliyorum. Biz bu topraklarda hep var olacağız, bin yıldır olduğu gibi. Kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu irademizi bugün yine meydanları dolduran Malatyalı hemşehrilerimizle bir kez daha haykıracağız."