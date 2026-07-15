15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle Malatya Şehir Mezarlığı’nda kabir ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi. Ancak protokol üyeleri henüz anma alanına tam olarak intikal etmeden önce arka planda büyük bir kriz patlak verdi.

Ön sırada yerini alan MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, yanındaki koltuğa Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Sefi oturdu. Ancak Valilik protokol personeli, resmi listede Ülkü Ocakları Başkanı Sefi’nin yerinin arka sıralarda olduğunu belirterek kendisinin arkaya geçmesini talep etti.

MHP İl Başkanı Şengönül’den Valilik Personeline Tepki

Valilik görevlilerinin bu talebine ilk tepki MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül’den geldi. Yusuf Sefi’nin arka koltuğa geçmesine kesin bir dille karşı çıkan Şengönül, Valilik personeliyle uzun süre tartıştı.

"Burada oturacak!" diyerek geri adım atmayan Şengönül, Ülkü Ocakları Başkanı'nın protokolün ön sıralarında yer alması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Kriz Israr Sonrası Çözüldü

MHP İl Başkanı Turgay Şengönül’ün kararlı duruşu ve ikna olmaması üzerine Valilik protokol görevlileri geri adım atmak zorunda kaldı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Sefi’nin, MHP İl Başkanı Şengönül’ün yanında, ön sırada oturmasına izin verildi.

Krizin çözülmesinin ardından 15 Temmuz anma programı, şehitlik ziyareti ve Kur’an tilaveti ile kaldığı yerden devam etti.