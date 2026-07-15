Yatırım aracı denilince Malatya’da akan suları durduran altın, güne daha önce görülmemiş tarihi rekorlarla başladı. 15 Temmuz 2026 sabahı erken saatlerde kuyumcu esnafının ve birikimcilerin kilitlendiği Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı piyasa ekranı, adeta ezberleri bozdu. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.027 dolar seviyesine ulaşarak rüzgarı arkasına alması, Malatya’daki yerel tabelada çeyrek altını ilk kez 10 bin TL sınırının üzerine taşıyarak 10.210 TL satış fiyatına ulaştırdı.

Cumhuriyet 2.5 Altınında "6 Haneli" Dönem Başladı

Malatya altın piyasasında birikimcisini en çok şaşırtan ve adeta dudak uçuklatan gelişme ise büyük sarrafiye ürünlerinde yaşandı. Geleneksel birikimin ve büyük yatırımların gözdesi olan Cumhuriyet 2.5 altın, 15 Temmuz sabahı itibarıyla 102.100 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Böylece Malatya'da tek bir ziynet ürünü ilk kez 6 haneli rakamları görerek tarihi bir dönüm noktasına imza attı.

Yatırımcının yakından takip ettiği 24 ayar has gram altın ise güne 6.030 TL alış ve 6.240 TL satış fiyatıyla başladı.

Alış ve Satış Arasındaki Makas Dikkat Çekti

Ekran verilerini yakından takip eden dikkatli Malatyalı birikimcilerin gözünden kaçmayan bir diğer detay ise alış ve satış fiyatları arasındaki makas aralığı oldu. Piyasalardaki hızlı yükseliş ve anlık oynaklık nedeniyle esnafın kendini güvenceye almak istemesi, makas aralıklarını açtı.

Cumhuriyet 2.5 altındaki alış-satış farkı 4.300 TL’yi bulurken, çeyrek altında bu fark 430 TL olarak ekrana yansıdı. Uzmanlar, bu tarz hızlı yükseliş günlerinde fiziki piyasalardaki makas aralığının normal zamanlara göre biraz daha genişleyebileceğine dikkat çekiyor.

15 Temmuz 2026 Malatya Güncel Altın Fiyatları

Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan canlı verilere göre sabah saat 08:19 itibarıyla piyasadaki net rakamlar şu şekilde yansıdı:

24 Ayar Altın: Alış 6.030 TL / Satış 6.240 TL

Alış 6.030 TL / Satış 6.240 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5.550 TL / Satış 5.960 TL

Alış 5.550 TL / Satış 5.960 TL Çeyrek Altın: Alış 9.780 TL / Satış 10.210 TL

Alış 9.780 TL / Satış 10.210 TL Yarım Altın: Alış 19.560 TL / Satış 20.420 TL

Alış 19.560 TL / Satış 20.420 TL Liralık Altın: Alış 39.120 TL / Satış 40.840 TL

Alış 39.120 TL / Satış 40.840 TL Ata Lira: Alış 40.240 TL / Satış 42.010 TL

Alış 40.240 TL / Satış 42.010 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 97.800 TL / Satış 102.100 TL

Alış 97.800 TL / Satış 102.100 TL 14 Ayar: Alış 3.400 TL / Satış: — (Fiyat girilmedi)