Malatya'da boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığa yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çevrildi.

Olay, 1 Kasım 2021 tarihinde Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markete gitmek için evden çıkan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın (38), boşanma aşamasında olduğu eşi İrfan Taşkın'ın (40) saldırısına uğradı. Sokak ortasında defalarca bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk yargılamada sanık İrfan Taşkın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ve tarafların başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin dosyanın da değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararının ardından Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulayarak "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanık lehine takdiri indirim uygulamazken, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.